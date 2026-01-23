篠原涼子が主演を務めるドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の公式SNSが更新され、SixTONESのジェシーと高橋努のオフショットが公開された。撮影の合間にくつろぐ2人の姿に、反響が寄せられている。

【画像】ジェシー『パンチドランク・ウーマン』オフショット

■ジェシーが床に寝転ぶ姿も…スタイルに驚きの声

「休憩中の2人」というコメントとともに投稿された写真には、木の床と大きな窓が印象的な部屋で、カーキの囚人服を着た2人がリラックスした様子を見せる姿が写っている。

高橋は壁際に脚を伸ばして座り、ジェシーは床に横になって片肘をついたポーズ。目を閉じた状態で横たわる姿に対し、「ジェシーさん、寝てますー？？笑」とユーモアたっぷりにつづられており、日差しが差し込む空間も相まって、緊張感のある本編とは対照的な和やかな一幕となっている。

SNSでは「ロッカーより身長が高いジェシーメロい」「顔小さすぎ」「異次元のスタイル」「脚なっが」「デカめろ男すぎ」「顔が綺麗すぎる」「ありえない頭身してる」といった声が寄せられている。

なお、第3話は1月25日22時30分より放送される。

