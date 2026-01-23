この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ有】ドラマ「再会」で描かれなかった空白の時間…圭介と万季子が“死体発見後”に取った衝撃の行動とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第２話ドラマ考察 ネタバレ有！ 圭介と万季子が午後11時にやったこと！ 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。ドラマ「再会 Silent Truth」第1話で描かれた、清原圭介（瀬戸康史）と岩本万季子（井上真央）がスーパー「スマイルサクマ」を訪れたシーンで、一体何があったのか。原作小説の情報をもとに、その空白の時間が解き明かされた。



ドラマ第1話では、殺害された佐久間秀之（小柳友）との2度目の交渉のため、圭介と万季子が深夜にスーパーを訪れる様子が描かれた。しかし、二人がその場で何を見て、どのように行動したのかは具体的に明かされておらず、視聴者の間で大きな謎となっていた。



動画の解説によると、原作小説ではこのシーンの詳細が語られている。警察の調査で秀之の死亡推定時刻は午後10時前とされており、圭介たちが到着した午後11時には、すでに秀之は亡くなっていた。車に万季子を残し、一人で部屋に足を踏み入れた圭介は、秀之の遺体を発見する。車に戻った圭介は、万季子に「佐久間のやつが、しんでたんだよ」「誰かにころされたんだ」と衝撃の事実を告げたという。



万季子から「どうするの？」と問われた圭介は、息子・正樹（三浦綺羅）の万引きの件を警察に話さなければならなくなる事態を避けるため、通報せずにその場から逃走することを選択。さらに圭介は、正樹の万引きの証拠となる映像が記録された「テープ」を探し、指紋などの痕跡を消すために、再び一人で現場に戻るという行動に出ていた。



ただし、ドラマでは証拠映像の媒体が原作の「テープ」から「スマホ」へと変更されている。この点について解説者は、証拠の扱いが原作とは異なる展開になる可能性を指摘した。



圭介と万季子が午後11時に行ったのは、秀之の遺体を発見し、息子のためにその事実を隠蔽して逃走するという行動だった。この事実は、彼らが単なる事件の目撃者ではなく、真相を知りながらも隠蔽した当事者であることを示している。この行動が今後の物語にどう影響していくのか、ドラマでの描かれ方に注目が集まる。