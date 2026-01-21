「GUで人気のパフスウェットシリーズからオーバーサイズのプルオーバーが登場したと聞き、早速購入しました！」と話すのは、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。パンツは全色もっているほど、お気に入りのシリーズなのだそう！ そんなmakiさんに、GU「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」（2990円）について、その魅力とコーディネートをレポートしてもらいました。

GU「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」が上品見えして大人にもぴったり

大人気のパフスウェットシリーズの生地でできたオーバーサイズのプルオーバー。着ていてラクですが、ハリのある生地で上品に見えるのがアラフォーにおすすめのポイントです。

【写真】紺×ピンクがかわいいリブパンツコーデ

カラーバリエーションはグレー、ブラック、ナチュラル、ネイビーの4色展開。価格は2990円でした。

後ろはお尻にかかるくらい長さがありました。

サイドスリット入りでレイヤードもしやすくおしゃれに見えます。

こちらを着まわしたコーデを5つご紹介します！

スカート合わせできれいめカジュアルに

171cmの筆者はネイビーのLサイズを着用しています。サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、いつもどおりのサイズで問題ありませんでした。

まずはシンプルIラインのスカートと合わせてきれいめカジュアルコーデに。トップスをインしなくてもすっきりと見えるので、気になるお腹やお尻などをカバーしてくれるおすすめコーデです。

デニムコーデは前だけインですっきり

次はボリュームのあるデニムと合わせてカジュアルにまとめてみました。

ボリュームのあるデニムには、スウェットを前だけインしてすっきりとさせることでバランスよくまとまります。

シャツをレイヤードしてきれいめコーデに

次は白シャツをレイヤードして、ブラックのテーパードパンツを合わせてきれいめコーデにしてみました。

スウェット感がないトップスなので、オフィスカジュアルがOKなら、お仕事コーデにも使えそうです。レイヤードすることでおなかもお尻もすっぽり隠せるので、体型カバー効果も狙えます。

明るめのリブスカート合わせでかわいく

次イエローのリブスカートと合わせて春らしいコーデにしてみました。

まだ寒いですが、明るいカラーを取り入れるだけでちょっと春先取感が出ておしゃれにみえます。ネイビーは春らしいパステルカラーとも合わせやすくておすすめです。

リブパンツでカジュアルコーデも

最後はシャツレイヤードしてピンクのリブパンツを合わせたカジュアルコーデにしてみました。春らしいピンクで春先取りです。

とても軽くて着心地のよいパフスウェットシリーズ。ほかのカラーも欲しくなるくらいお気に入りです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください