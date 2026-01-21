¶å½£ÂÞÌÍ¤Î²¦¼Ô¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é¿·Ì£¡Öµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡×ÅÐ¾ì¡¡¶¯Îõ¤Ê¡È¤¦¤Þ½¤µ¡É¤òÄÉµá
¡¡¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤È¤ó¤³¤ÄÌ£¤ÎÂÞ¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ãµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡ä¡×¤ò¡¢2·î2Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤Ï¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¤ª¤è¤Ó»³¸ý¸©¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Öµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Æ±Ì¾¤Î¾¦ÉÊ¤Ï²áµî¤Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤¯¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¤è¤¦¡£¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Öµ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¡¢¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤·¤¿°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ÃÂÀ¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯90¼þÇ¯¡¡µ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥óÊ¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯³«È¯
¡¡1979Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¶å½£¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¶å½£¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¡Ö¶å½£¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÈ¯¾Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Öµ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢2027Ç¯¤ËÃÂÀ¸90¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊ¸²½¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¼Ô¤¬¼¹Ç°¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖË¢¡×¤È¡Ö¤Ë¤ª¤¤¡×
¡¡³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤Î¼Ò°÷¡£³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢3Æü´Ö¤Îµ×Î±ÊÆ½ÐÄ¥¤Ç·×16ÇÕ¤â¤Îµ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®ÎÌ¤ÇÌ£¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥óÆÃÍ¤Î¡Ö·Ñ¤®Â¤·¤Æºî¤ë¥¹¡¼¥×¡×¤ÎË¢Î©¤Á¤È¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£¡£ÍÍ¡¹¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¤Î»Ý¤ß¤ä¹á¤ê¤¬ÆÃ¤ËºÝÎ©¤Ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÚ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î2ÇÜ°Ê¾å¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤¬Ë¢Î©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¡¼¥×¤È¡¢µ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È¤¦¤Þ½¤µ¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Å¹¤¬½¸¤¦¡Öµ×Î±ÊÆ¡¦¥é¡¼¥á¥ó²ñ¡×¤â¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤Û¤É¡£¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î»Ý¤µ¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤È¤ó¤³¤ÄÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿·¶ÃÏ¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï1¿©136±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¢5¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯680±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
