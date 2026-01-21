『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡にて開催され、地元静岡のガールズケイリンで活躍している久米詩選手、鈴木奈央選手、令和ロマンの松井ケムリが登場した。

『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

夢を追いかける女性にエール

©SDGs推進 TGC しずおか 2026

今回のメディアパートナーである静岡朝日テレビのステージ。“夢を追いかける女性を応援する”というステージテーマにちなみ、地元静岡のガールズケイリンで活躍している久米詩選手、鈴木奈央選手、静岡競輪マスコットキャラクターの「レーサーパンダ」のほか、ゲストとして令和ロマンの松井ケムリが登場し、“夢を追いかける女性”にエールを送った。

松井ケムリは「全員にファンサしました！」とランウェイを振り返り、夢をかなえる秘訣を尋ねられると、M-1史上初の2連覇を達成したことにちなみ「笑神籤でトップバッターを引いてもらうことですよね。何ごともトップバッターが大事だと思います！」とコミカルに語った。

ステージ写真はこちら

©SDGs推進 TGC しずおか 2026

撮り下ろし写真をチェックする

【関連記事】：【SDGs推進 TGC しずおか 2026】全レポートはこちら

イベント概要

【SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年1月10日（土） 開場11:30 開演13:00 終演18:35

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）

●ゲストモデル

⻘島心、嵐莉菜、安斉星来、池⽥エライザ、池⽥美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、市川美織、入江美沙希、岡崎紗絵、小川奈々子（CANDY TUNE）、奥⽥彩友（SWEET STEADY）、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、塩川莉世（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、立花琴未（CANDY TUNE）、⽥鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、林芽亜里、ひかりんちょ、土方エミリ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか ※50音順 全47名

●モデル

入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃、玉⽥志織、中川紅葉 ※50音順 全5名

●ゲスト

板野友美、⼀ノ瀬颯、王林、小川史記（BUDDiiS）、加藤諒、叶美香、川村エミコ（たんぽぽ）、くれいじーまぐねっと、作間龍⽃（ACEes）、佐野雄大（INI）、島村雄大、⾼尾颯⽃、寺⽥心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、羽⽥野孝介（└BHNX┘）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、輝（aoen）、樋口幸平、日向亘、深⽥竜生（ACEes）、松井ケムリ（令和ロマン）、松谷鷹也、MIZUKI（ONE OR EIGHT）、村重杏奈、もーりー（BUDDiiS）、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、優樹（aoen）、LUKE（└BHNX┘）、REIA（ONE OR EIGHT） ※50音順 全34組

●メインアーティスト

CANDY TUNE、CUTIE STREET、しなこ、SWEET STEADY、BUDDiiS、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、WILD BLUE 、WATWING、ONE OR EIGHT ※50音順 全10組

●TGC NEXT ARTIST

KID PHENOMENON、CIRRA ※50音順 全2組

●オープニングアクト

ICEx、ONSENSE、MELYUME、moxymill ※50音順 全4組

●MC

竹内由恵、ハリー杉山 ※50 音順 全2組

●公式サイト

『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト