Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新し、佐久間大介、阿部亮平との3ショットを公開した。渡航前のひと幕を切り取った1枚に、ファンの注目が集まっている。

■目黒蓮「佐久間くん 阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてた びっくりしたよ 笑」

投稿された写真には、空港と思われる場所で3人が肩を組み、ポーズを取る姿が収められている。

目黒はデニムオンデニムに黒のアウター、ネイビーのニット帽を合わせた装い。佐久間と阿部もキャップやアウターを着込んだラフなスタイルで、マスク越しでも笑顔が伝わる、なごやかな雰囲気が印象的だ。

目黒は、ディズニープラスで配信されるドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2に新キャストとして参加することが発表されており、今回の渡航は撮影のためのもの。

ストーリーズでは「佐久間くん 阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてた びっくりしたよ 笑」とつづり、佐久間と阿部がそれぞれ見送りに訪れていたことを明かした。

さらに「ありがとう 愛おしい人達」ともコメント。率直な言葉からは、3人の距離感の近さと深い信頼関係が伝わってくる。

仲間に見送られながら旅立つ姿に、ファンからは「行ってらっしゃい」「号泣案件」「愛だね」「尊すぎる」「あべさくだから引き出せた最高の笑顔」「めめにプレゼントしてもらったバッグを持っていくさっくんの気持ちも最高」「3人まとめて愛おしい」といった声が相次いで寄せられている。

