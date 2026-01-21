¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ëー¡¢¿·¶Ê¡Ö°¤¤¿Í¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡Á´ÊÔ¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«
¡¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ëー¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö°¤¤¿Í¡×¤òËÜÆü1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ãー3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤«¤ä¤æー¡ÊVo/Gt¡Ë¤¬ÀïØË¤«¤Ê¤Î¤ËÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¡£°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë½÷À¤ÎËÜ²»¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¡¢´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤ä³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤µ¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢±óÆ£¸¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£Á´ÊÔ¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¸÷¤È¿§ºÌ¤ÎÃæ¤ËÞú¤à¸ÉÆÈ´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÇÐÍ¥ ±àô¥¤¬ÆâÌÌ¤ÎÍÉ¤ì¤òÉ½¾ð¤ä½êºî¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë±éµ»¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢iTunes Store¤Ç¤Ï¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥ì¥ªー¥Àー¤â¥¹¥¿ー¥È¡£ËÜºî¤Ï¤«¤ä¤æー¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Îø°¦¤äÆü¾ï¤Î¿´¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¼«½öÅªºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö°¤¤¿Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¡Ö´ØÇòÀë¸À¡×¤Ê¤ÉÁ´8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Î¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë