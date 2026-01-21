100均で買ったゴミ箱と”家にあるアレ”を組み合わせるだけで…？使い勝手が爆上がりするよ

ゴミ箱にゴミ袋をセットして使っている人は多いと思いますが、ゴミ袋が見えるとどうしても生活感が漂ってしまいますよね。そんなときに試していただきたいライフハックをご紹介します！使う材料は2つ。おうちで余っている材料を活用して、「ゴミ箱から袋が見えない仕掛け」を簡単に作ることができます。ぜひお試しあれ！

商品情報

商品名：トイレポット（四角）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：12.8cm×12.8cm×18cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4993593015796

おうちにある道具で簡単に作れる！生活感を減らすライフハック！

ゴミ箱にそのままゴミを捨てると、回収するときに少々手間がかかりますよね。

サッと回収できるよう、ゴミ袋やビニール袋をセットして使っている人は多いのではないでしょうか。

袋をセットしておけば、内側に汚れが付着するのも防げて一石二鳥。ゴミ箱を拭いたり洗ったりする手間も減ります。

ただ、ゴミ袋を普通にセットすると、大抵はゴミ箱から飛び出て見えてしまいます。

ゴミ袋が見えるとどうしても生活感が漂ってしまうので、何かいい対策はないかと筆者は思っていました。

そんなときに役立つライフハックをご紹介します！

使用するのは、セロハンテープとクリアファイルだけ。おうちにある道具で、ゴミ袋が見えなくなる仕掛けを簡単に作ることができます。

今回使用したゴミ箱は、ダイソーの『トイレポット（四角）』。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、トイレ用品売り場に置かれていました。

清潔感のあるシンプルなデザインで、ちょっとしたスペースに置いておけるサイズ感。

トイレや洗面所だけでなく、デスクの脇やベッドサイドで使うのにもぴったりです。

フタが外れるようになっていて、フチの部分には突起が付いています。

一見突起にビニールをかけられそうな構造ですが…外れやすい上に取り付けにくいので今回はより便利に使えるよう、改良してみたいと思います！

必要な材料は2つだけ！ゴミ袋が見えない仕掛けでスッキリ便利に！

クリアファイルをカットして、ゴミ箱よりも二回りほど小さい筒を作ります。

筒が大きすぎると、ゴミ箱から出し入れしにくくなるので、気持ち小さめに作るのがコツ。

テープで貼り付ける前に、一度仮止めした状態でビニール袋をかけて、出し入れに問題がないか確認するのがおすすめです。

完成図はこんな感じです。筒にゴミ袋を引っ掛けたら、そのままゴミ箱にセットすればOK。

今回は簡単に筒状で作りましたが、ゴミ箱と同じ形で作るとよりスッキリ見えます。

ゴミ袋が主張しないので、目に入ったときに生活感を感じにくいです。ゴミ箱のシルエットもスッキリ！

今回は、ダイソーの『トイレポット（四角）』をご紹介しました。

おうちで余っているクリアファイルを活用することで、簡単に生活感を抑える仕掛けが作れます。気になった方は、ぜひ試してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。