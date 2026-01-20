ゆず、ブルーハーツ、AKB48、スピッツ、久石譲、あいみょん、TMN、チャットモンチー…「バス」ソングTOP10
ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00〜16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。
1月18日（日）の放送では、「音の旅へ出発！ バスソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
＜今週のTOP10＞
「音の旅へ出発！ バスソングTOP10」
・1位：ゆず「サヨナラバス」
・2位：THE BLUE HEARTS「青空」
・3位：AKB48「大声ダイヤモンド」
・4位：スピッツ「運命の人」
・5位：久石譲「ねこバス」
・6位：あいみょん「夜行バス」
・7位：TM NETWORK「STILL LOVE HER (失われた風景)」
・8位：平浩二「バス・ストップ」
・9位：山本コウタローとウィークエンド「岬めぐり」
・10位：チャットモンチー「バスロマンス」
＜チャート総評＞ イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「音の旅へ出発！ バスソングTOP10」は、アニメソングやアイドルソング、歌謡曲、パンク、ロックバンドのバラードなど、さまざまなジャンルの曲がランクインしました。
その中で、切ない別れを明るくキャッチーなフォーク調のアレンジで響かせる、ゆずの「サヨナラバス」が2位以下に倍以上の差をつける票数を集め、トップという結果となりました。
ランクインした曲の多くに共通しているのは、日常の揺らぎを感情豊かな表現で描いている点です。景色を眺めながら物思いにふけるのに、ちょうどいいスピードで進むバス。目的地まで一直線ではなく、多くの停留所があり、渋滞や信号待ちで予定通りにいかないこともあります。そうした移動手段としての特徴が、葛藤や哀愁といったドラマ性を生み出しやすいのでしょう。
若さゆえの衝動や心の動きが、バスに乗っているシーンとともにダイレクトに伝わる楽曲がそろったTOP10となりました。
次回1月25日（日）の放送テーマは、「想いよ届け！ メールソングTOP10」です。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10
放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55
パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/