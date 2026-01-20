斉藤和義が、2025年に開催した自身初のダブルセットリストツアー＜KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 “DOUBLE SETLIST” 〜カモシカとオオカミ〜＞のライブ映像作品と音源作品を、3月18日に『カモシカDAY』と『オオカミDAY』の2タイトルで発売することを発表した。

本作は、斉藤にとって初となる“ダブルセットリスト”形式で開催された全国ツアーの映像化作品。「カモシカDAY」「オオカミDAY」と題された2日間で異なるセットリストが組まれ、両公演で共通する楽曲は「HAPPY」のみという大胆な構成が話題を呼んだという。ライブには真壁陽平（G）、隅倉弘至（B）、河村吉宏（Dr）が参加し、全国23都市34公演にわたってバンドスタイルの熱演が繰り広げられた。

映像には、2025年7月12日・13日に神奈川・相模女子大学グリーンホールで行われた2デイズ公演をそれぞれ収録。300曲を超えるオリジナル楽曲の中から厳選されたセットリストには、「ずっと好きだった」「歌うたいのバラッド」「歩いて帰ろう」「やさしくなりたい」といった代表曲を含め、各日全22曲が収められている。

初回限定盤には、DAYごとに内容が異なるスペシャルフォトブックが付属。ライブ写真はもちろん、舞台裏カットやツアー全公演の写真も掲載される予定で、2日間それぞれの空気感を楽しめる仕様になっているという。

CD初回限定盤では、DAYごとにデザインが異なるピンバッチ5種セットを封入。さらに、本ツアーでは演奏されなかった追加公演でのZepp Haneda MIXセットリストから、「カモシカDAY」には「いつもの風景」「FISH STORY」、「オオカミDAY」には「ベリー ベリー ストロング 〜アイネクライネ〜」「天国の月」をボーナストラックとして追加収録し、各DAY全24曲が楽しめる。

「カモシカDAY」

「オオカミDAY」

また、ビクターオンラインストア限定で、斉藤和義のブランド「Rock’n Roll Can Never Die」とレジャーブランド・コブマスターによる再コラボアイテムも登場。コブマスターのアイコンである“コブベアー”にギターケースを持たせたオリジナル刺繍「コブロックベアー」をあしらった特別仕様で、ボストンバッグやムーンショルダー、ショルダーポーチ、ビッグシルエットTシャツなどが数量限定で販売される。さらに、「カモシカDAY」「オオカミDAY」両公演の作品を対象期間にセットで購入すると、オリジナルポスターが特典としてプレゼントされる。

このほか、チェーン店別購入特典としてツアー時のライブ写真を使用したステッカーも用意され、先着・予約購入者を対象に配布される。特典はなくなり次第終了となる。なお、ピンバッチやフォトブック、各種プレゼント特典のデザインについては後日発表予定。

また、本作品のティザー映像は公式サイトおよびSNSで公開中。ライブの臨場感やセットリストの魅力を一足先に楽しむことができるのでぜひチェックしてほしい。

https://youtu.be/_yEpbR0m2Rg

https://youtu.be/U3lASGBxJmk

『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜カモシカDAY〜 Live at Sagami Women's University Green Hall 2025.07.12』

2026年3月18日（水）リリース

詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A013689/579.html

各ECサイト：https://bio.to/KazuyoshiSaito_live2025_kamoshika



※Blu-ray / DVD初回限定盤の写真集はカモシカ公演、オオカミ公演の仕様 Blu-ray











＜Blu-ray / DVD収録曲＞

〜カモシカDAY〜

〜カモシカDAY〜

01 俺たちのロックンロール

02 YOU & ME

03 攻めていこーぜ！

04 Endless

05 スナフキン・ソング

06 ⼩さな夜

07 ハミングバード

08 泣くなグローリームーン

09 真夜中のプール

10 負け⽝の詩

11 やわらかな⽇

12 無意識と意識の間で

13 素敵な匂いの世界

14 ⽼⼈の歌

15 シンデレラ

16 やさしくなりたい

17 ウナナナ

18 Always

19 明⽇⼤好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ

[ENCORE]

20 歌うたいのバラッド

21 HAPPY

22 ずっと好きだった ＜CD収録曲＞

〜カモシカDAY〜

「いつもの風景」「FISH STORY」（Zepp Haneda 2025.07.29）

『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST 〜オオカミDAY〜 Live at Sagami Women's University Green Hall 2025.07.13』

詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A013689/579.html

各ECサイト：https://bio.to/KazuyoshiSaito_live2025_okami



※Blu-ray / DVD初回限定盤の写真集はカモシカ公演、オオカミ公演の仕様 Blu-ray











＜Blu-ray / DVD収録曲＞

〜オオカミDAY〜

〜オオカミDAY〜

01 Hello! Everybody!

02 Stick to fun! Tonight!

03 無欲の空

04 ワンダーランド

05 ぼくらのルール

06 透明の地図

07 メトロに乗って

08 純愛

09 ワンモアタイム

10 ⽉の向こう側

11 天使の遺⾔

12 Small Stone

13 オモチャの国

14 幸福な朝⾷ 退屈な⼣⾷

15 社会⽣活不適合者

16 COLD TUBE

17 BUN BUN DAN DAN

18 虹

19 ⽉光

［ENCORE］

20 君の顔が好きだ

21 HAPPY

22 歩いて帰ろう ＜CD収録曲＞

〜オオカミDAY〜

▼ビクターオンラインストア限定

https://victor-store.jp/artist/6971

▼「斉藤和義Rock'n Roll Can Never Die×COBMASTERコラボ」

斉藤和義のブランド「Rock'n Roll Can Never Die」とレジャーブランド"コブマスター"が再コラボ。

コブマスターの象徴「コブベアー」にギターケースを持たせたオリジナル刺繍"コブロックベアー"が入った特別仕様です。

コブマスターの象徴「コブベアー」にギターケースを持たせたオリジナル刺繍“コブロックベアー”が入った特別仕様です。さらに、斉藤和義オリジナルタグと、Rock’n Roll Can Never Die × コブマスターコラボタグ（シールとしても使用可能）が付属。デザイン性だけでなく、アウトドアやレジャー、日常使いにも便利な機能性を備えたアイテムです。コブマスター通常ラインとは異なる別注仕様で、すべて数量限定・再販なしのプレミアム商品となります。

コブマスター：https://cobmaster.jp

◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “BOSTON”

色 : KHAKI

サイズ : 縦39cm 横 48cm マチ 26cm

品質 : ナイロン

原産国：中国

※旅行から普段使いに最適な大容量ボストンバッグ。内部にポケット収納があり、そのポケット内に収納できる。コブマスターでは未販売の今回限りのオリジナルボストンになります。



◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “MOONSHAKE SHOULDER”

色 : KHAKI

サイズ : 縦30cm 横 30cm マチ 12cm

品質 : ポリエステル

原産国：中国

※収納力たっぷりのショルダーバッグ。両サイドにはペットボトルや折り畳み傘を収納できるオープンポケット。フロントポケットは手帳やiPadなども収納可。内には鍵を取り付けられるキーチェーンも付属。ショルダーストラップは取り外し可能で両端をバックルで止めることが出来るのでハンドバッグとしてやバッグインバッグ、自転車のハンドルに通したりとシーンに応じて多用途に使用可能。軽量＋撥水生地を使用。 ＜CD＞

◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “SMART PHONE SHOULDER”

色 : KHAKI

サイズ : 縦19cm 横12.5cm マチなし

品質 : ポリエステル

原産国：中国

※スマホやメガネを収納できるショルダーバッグ。iPhone MAXも収納可能なサイズでバッグインバッグとしても使用可能。内部はボア加工のため、サングラスやリーディンググラスも収納でき、フロントポケットには鍵や小銭、リップクリーム等の小物を収納も可。コブマスターでは未販売の今回限りのオリジナル商品になります。 ◆Rock’n Roll Can Never Die×COBMASTER “ORIGINAL BIG T-SHIRTS”

色 : NAVY

サイズ : M/L肩幅56cm 身幅60cm 袖丈25cm 着丈 72cm

L/XL 肩幅59cm 身幅63cm 袖丈27cm 着丈 75cm

品質 : コットン

原産国：中国

※レジャーに最適な吸水速乾のピグメントTEE。流行のワイドシルエットでリラックスした着心地の1枚。ピグメント染めなので、色落ちによる経年変化も楽しめます。胸元には今回のオリジナル刺繍“コブロックベアー”。袖にはRock’n Roll Can Never Dieの刺繍入り。M/Lサイズは女性でもゆったり着れるサイズ、L/XLサイズは男女問わずにガバっと着たい人向け。 ▼COBMASTER（コブマスター）

▼COBMASTER（コブマスター）

コブマスターは、1971年にイギリスで誕生したレジャーブランドです。A PAC IN LEISURE 【遊びを詰めて、出かけよう】をスローガンに、日常やレジャーをワクワクさせるモノ・コトを展開するブランドです。

Blu-ray＜カモシカ / オオカミ＞

初回限定盤(BD＋写真集)＋ボストンバッグ \20,350（税込）

初回限定盤(BD＋写真集)＋ムーンショルダー \19,250（税込） DVD＜カモシカ / オオカミ＞

初回限定盤(DVD＋写真集)＋ボストンバッグ \19,030（税込）

初回限定盤(DVD＋写真集)＋ムーンショルダー \17,930（税込） CD＜カモシカ / オオカミ＞

初回限定盤(2CD+GOODS)＋Tシャツ[XL/Lor L/M] \11,440（税込）

初回限定盤(2CD+GOODS)＋携帯＆メガネケース \13,640（税込） ▼VOS限定早期予約キャンペーン

























■「鏡よ鏡」 2026年1月9日（金）リリース

