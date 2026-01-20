

高徳線 栗林公園北口の広告イメージ

JR四国の高徳線「栗林公園北口駅」に2月1日大胆な広告が掲出されます。

ビルメンテナンス事業やバイオ燃料事業などを手掛けるKanemitsu株式会社（香川県直島町）は、高松市中野町で「KANEMITSU CAPITAL HOTEL」を運営しています。このホテルの最寄りの駅が栗林公園北口駅であることから、駅構内のホームにある駅名標の下（高さ300mm×横幅1455mm）や、駅の壁面（高さ1060mm×横幅1763mm）など3カ所に2月1日からロゴや社名を掲出した広告が3年間掲出されます。

JR四国の列車の中刷り広告などを手掛けるジェイアール四国企画が企画する「貴社の想いを・・・まるごと駅広告」です。香川県内では初めての掲出で、駅の「副駅名称」を掲出することなどで、広告主の想いを表現しています。

kanemitusは2024年12月から、高松市のサンポート地下道・地下歩道の愛称の命名権（「KANEMITSU BLUE PASS（サンポート地下道・地下歩道）」）も取得しています。