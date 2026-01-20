Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤ÎDIOR¥³ー¥ÇÈäÏª¡Ö¥Ó¥¸¥å¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡ÖÆ¬¿È¤¬¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¡È¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¡É¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î²áµî¤Î¡È¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬DIOR¤Î¥·¥çー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¤ò½Ð¹ñ
¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢1·î21Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëDIOR¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë2026½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¡£¶õ¹Á¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¡È¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¡É¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡ÖCD¡×¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥íー¥Õ¥¡ー¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥Á¥ãー¥à¤òÉÕ¤±¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤äÊóÆ»¿Ø¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖDior¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤âÂçÊÑÁÇÅ¨¡×¡ÖÆ¬¿È¤¬¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ö¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡ÖDIOR¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Þ¤¸¤Ç¤ä¤Ð¤¤¡×¡Öº£Æü¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£