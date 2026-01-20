【きょうから】セブン‐イレブンにSNSで話題の“韓国アイス”2種登場 割って食べる「ハートティラミス」も数量限定で
セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の韓国アイスの「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」を、きょう20日より順次発売する。
【写真】ぱきっと割れる『ハートティラミス』
数量限定で登場する「ハートティラミス」は、スプーンで天面のチョコレートを割って食べるアイス。ティラミスが本格的な味わいで、おいしく、楽しく食べられる一品となっている。「クリーミーヨーグルトボール」は、昨年5月に発売し大ヒットしたことを受け、再発売が決定。爽やかなヨーグルトアイスとサクサク食感のチョコパフの組み合わせが、やみつきになること間違いなしのアイスだ。
どちらも、SNS映えする見た目と本格的な味わいが特長。韓国ブームが続いている昨今、気軽に韓国発のアイスを購入できるよう、2種類の「韓国アイス」を用意。新感覚の「韓国アイス」が、近くのセブン‐イレブンで手軽に楽しめる。
■商品詳細（価格は全て税込）
ハートティラミス
価格：537.84円
販売エリア：全国
「割って食べる」新感覚のスイーツ。ハート型のパッケージがかわいらしい同商品は、天面のチョコレートをスプーンで叩くとパリッと割れ、ティラミスが現れる仕立てになっている。「割って食べる」という、おいしいだけではなく楽しい要素もプラスした、今までにない食べ方がユニークなアイス。
ココアパウダー、チョコレート、チーズ風味のアイス、クランチ入りコーヒーシロップの層構造で、本格的なティラミスの味わいを表現。なめらかなチーズ風味のアイスに、チョコレートとクランチが混ざり合い、食感のアクセントになっている。さらに、ココアパウダーとコーヒーシロップのほろ苦さが調和し、一口食べると、さまざまな食感と味わいのハーモニーが口の中に広がる。
『クリーミーヨーグルトボール』
価格：376.92円
販売エリア：全国
濃厚ながらも後味は爽やかなヨーグルトアイスに、サクサク食感のチョコパフを合わせた。口の中でなめらかにとろけるアイスミルクグレード（アイスミルク規格のアイス）に、チョコパフが甘さと楽しい食感をプラス。ゴロゴロとした見た目のインパクトが、ワクワク感をかき立てる。
■担当者コメント
韓国で話題&人気のアイスをセブン‐イレブンで手軽に試してもらいたいという想いから、「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」の2種類が登場します。スプーンでチョコレートを割ったり、トッピングを混ぜたりと、楽しい体験によって、より一層おいしさを感じられるのがポイントです。新しい食べ方と本格的なおいしさを両立している「韓国アイス」で、心温まるひとときをお過ごしください。
【写真】ぱきっと割れる『ハートティラミス』
数量限定で登場する「ハートティラミス」は、スプーンで天面のチョコレートを割って食べるアイス。ティラミスが本格的な味わいで、おいしく、楽しく食べられる一品となっている。「クリーミーヨーグルトボール」は、昨年5月に発売し大ヒットしたことを受け、再発売が決定。爽やかなヨーグルトアイスとサクサク食感のチョコパフの組み合わせが、やみつきになること間違いなしのアイスだ。
■商品詳細（価格は全て税込）
ハートティラミス
価格：537.84円
販売エリア：全国
「割って食べる」新感覚のスイーツ。ハート型のパッケージがかわいらしい同商品は、天面のチョコレートをスプーンで叩くとパリッと割れ、ティラミスが現れる仕立てになっている。「割って食べる」という、おいしいだけではなく楽しい要素もプラスした、今までにない食べ方がユニークなアイス。
ココアパウダー、チョコレート、チーズ風味のアイス、クランチ入りコーヒーシロップの層構造で、本格的なティラミスの味わいを表現。なめらかなチーズ風味のアイスに、チョコレートとクランチが混ざり合い、食感のアクセントになっている。さらに、ココアパウダーとコーヒーシロップのほろ苦さが調和し、一口食べると、さまざまな食感と味わいのハーモニーが口の中に広がる。
『クリーミーヨーグルトボール』
価格：376.92円
販売エリア：全国
濃厚ながらも後味は爽やかなヨーグルトアイスに、サクサク食感のチョコパフを合わせた。口の中でなめらかにとろけるアイスミルクグレード（アイスミルク規格のアイス）に、チョコパフが甘さと楽しい食感をプラス。ゴロゴロとした見た目のインパクトが、ワクワク感をかき立てる。
■担当者コメント
韓国で話題&人気のアイスをセブン‐イレブンで手軽に試してもらいたいという想いから、「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」の2種類が登場します。スプーンでチョコレートを割ったり、トッピングを混ぜたりと、楽しい体験によって、より一層おいしさを感じられるのがポイントです。新しい食べ方と本格的なおいしさを両立している「韓国アイス」で、心温まるひとときをお過ごしください。