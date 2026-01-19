【毎週末50人以上の行列】醤油ラーメンの名店が、アニメ『NARUTO』イメージの限定メニュー“2種”販売

大阪を代表するラーメンブランド「人類みな麺類」が、世界的人気アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボレーションラーメンを販売する。※文中の価格は全て税込表記

【画像】今しか食べれない！ナルトとサスケをイメージしたラーメンはこちら

販売店舗は「人類みな麺類 大阪・西中島店」。販売期間は2026年1月30日（金）から3月1日（日）まで。

「人類みな麺類」は2012年4月に大阪・西中島でオープンして以来、週末には50人以上の行列ができる人気ラーメン店。極厚チャーシューと極太メンマ、全粒粉入りの自家製麺を使用した“醤油らーめん専門店”として知られている。

今回は、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の世界観を表現したスペシャルコラボラーメンを2種類展開。このコラボレーションでしか味わえない、特別な一杯となっている。

〈商品概要〉

【らーめん螺旋丸】1,580円

主人公ナルトの必殺技「螺旋丸」をイメージした1杯。醤油薫る鶏ガラベースのスペシャルラーメン。

【らーめん火遁・豪火球の術】1,780円

サスケの得意忍術「火遁・豪火球の術」をイメージした醤油ラーメン。火柱を上げるような燃える、旨辛醤油らーめん。

〈人類みな麺類 創業者 松村貴大からのコメント〉

皆さん！はじめまして。私は10歳の頃にらーめん屋を開業することを夢⾒て、24歳で開業するこができました。そして10年の⽉⽇が流れ、今は「⽕星にラーメン屋を⼀番最初に出店する」事を夢⾒て⽇々活動中です。

周りからは⾯⽩い夢ですね、と少し夢物語のような感覚で受けられることが多いですが、「人類みな宇宙へ!!!」のプロジェクトで、実際に私のブランドが宇宙に打ち上げられるという事。

まさに⽕星に近づいたこの喜びを⼤阪・関⻄万博でお披露⽬出来れば嬉しいと思っております(⼤阪・関⻄万博から出店のオファーは現在ありませんが笑)。

何かのワクワクが生まれたり、みなさんが自分の夢について考える時間が⽣まれることを目指して、UNCHI株式会社のミッション「ラーメンの⼒で世界をかえる」に今後もご注⽬ください。

〈販売イベント詳細〉

・店舗

人類みな麺類 大阪・西中島店

・住所

大阪市淀川区西中島1-12-15

・イベント期間

2026年1月30日(金)〜3月1日(日)

・提供時間

平日／10:00〜22:00

土・日曜日・祝日／9:00〜22:00