松山ケンイチ「リブート」出演を報告、次週から“ゴリラ（鈴木）亮平”にバトンタッチ
俳優の松山ケンイチ（40歳）が、1月18日、自身のX（Twitter）を更新。同日、初回が放送された連続ドラマ「リブート」（TBS系）に出演したことを報告している。
「リブート」は、妻を殺したという無実の罪で追われることになった平凡なパティシエが、家族を守るために“別人として生きる”決断をするエクストリームファミリーサスペンス。鈴木亮平が主人公のパティシエ・早瀬陸の“整形後”を演じているが、“整形前”を演じる俳優については、初回放送まで情報が伏せられていた。
そして、この日放送された初回で、“整形前”の早瀬陸が、松山ケンイチであることが解禁。放送終了後、「【ケーキ屋に転職しました】」と自身のXを更新した松山は「日本一のケーキ職人早瀬陸役の松山です」「リブート観た？初回から色々起こり過ぎてとんでもない事になりましたね癖が強い俳優だらけなのでこれからどう物語が展開していくのか予測不可能ですね」「次週から早瀬陸は鈴木亮平さんに引き継がれます。鈴木亮平の演技は力強くけれども繊細で【間】で感情を表現する俳優で早瀬陸の感情を僕以上に表現してくれます。ゴリラ亮平は日本一【間】を操る術を持った俳優だと思っています。ゴリラの早瀬陸、楽しみですね」「僕も自分が出てないとこ知らないので皆さんと一緒に観ます」「次週もどうぞよろしくお願いします」などとつづっている。
「リブート」は、妻を殺したという無実の罪で追われることになった平凡なパティシエが、家族を守るために“別人として生きる”決断をするエクストリームファミリーサスペンス。鈴木亮平が主人公のパティシエ・早瀬陸の“整形後”を演じているが、“整形前”を演じる俳優については、初回放送まで情報が伏せられていた。