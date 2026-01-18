¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛHYDE¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢¡¼¡ãJEKYLL¡ä³«Ëë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤ò±é¤ë¤Î¤Ç¡¢±§Ãè¤Ç°ìÈÖºÇ½é¡×
¿Í´Ö¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¸À¤¤É½¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥¸¥¥ë¤È¥Ï¥¤¥É¡É¡£º£½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ·«¤ê¹¤²¤ëHYDE¤Î¥é¥¤¥ô¤Ï¡¢ÆóÌÌÀ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿Â¿ÌÌÀ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¡¢Ê£¹çÅª¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
1·î17Æü(ÅÚ)¡¢Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇ¤â¥Ø¥ô¥£¤Ç¥é¥¦¥É¤Ê¡ÈÆ°¡É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYDE [INSIDE]¡Ù¤ò·È¤¨¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢HYDE¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤ÎÇ®¶¸¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿2025Ç¯¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤ò°ìÃ¶Î¥¤ì¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÄº¤Ø¡£º£½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¡ÈÀÅ¡É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ÎÁ´¶ÊÈäÏª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«¿È5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢¡¼¤òÁá¤¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤è¤¦¤³¤½JEKYLL¤Ø¡£HYDE¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ÕÌ£¤¬ÁêÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°§»¢¤ò¡¢HYDE¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¡×¤Ê¤É¤È¿·¶Ê¿Ô¤¯¤·¤Î½éÆü¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤âºÂ¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤Ï¿Í¤¬Æ¬¾å¤òÅ¾¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤¬¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¡ÈÆ°¡É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥«¥ª¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Û¡¼¥ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¡£¶á¤¤¤Í¡×¤È´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¤«¤ê¤ÎÅô¤ëÄ»¤«¤´¤ÎËµ¤é¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤êÎ©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦HYDE¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹(¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹)¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥³¡¼¥é¥¹Ââ¡¢¤½¤·¤Æ³¬ÃÊ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÊý¤Ë¤Ï´É¸¹³ÚÁÕ¼Ô¤¬¤ß¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡¢ÁíÀª20Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤Ç¥é¥¤¥ô¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ØJEKYLL¡Ù¤Ï¡¢¥½¥í1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROENTGEN¡Ù(2002Ç¯)¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°ÀÅëí¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¡ØROENTGEN II¡Ù¤È¤·¤ÆÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â³ÊÔ¡£´û¤Ë¥é¥¤¥ô¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤â´Þ¤à¤¬¡¢ÂçÈ¾¤¬¤³¤ÎÆü½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê·Á¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì²»ÌÜ¤«¤éºÇ¸å¤Î²»¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¤ËÉº¤¦Í¾±¤¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì£¤ï¤¤¿¼¤¯Ë§½æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ØJEKYLL¡Ù¡¢(¥Ä¥¢¡¼Á°¤Ë¤Ï)½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Õ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤¹¡£¡ØJEKYLL¡Ù¤Î¶ÊÁ´Éô¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈHYDE¤ÏÀë¸À¤·¡¢¡Öº£Æü¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡£±§Ãè¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¡¢¤·¤«¤â·´»³¤Ç¡×¤ÈÆÃÊÌ´¶¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡ØJEKYLL¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢L¡ÇArc-en-Ciel¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢TOMORROW ¡ßTOGETHER¤Î¡ÖSSS(Sending Secret Signals)¡×¤Ê¤ÉÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¤Ê¤É¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤ä¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç°õ¾Ý¤¬·ãÊÑ¤·¤¿´ûÂ¸¤Î¥½¥í¶Ê¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÈÆ«¿ì¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È°ì¸ý¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡È³ÊÄ´¹â¤¤¡É¤È¤«¡È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦·ÁÍÆ¤Ç¤ÏÁ´¤¯Â¤ê¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¤¢¤ë»þ¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹¤Î¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥¸¡¼¤µ¤ò¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¥Û¡¼¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥´¥¹¥Ú¥ëÉ÷¤ÎÏ¯¤é¤«¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤¯¤°¤â¤Ã¤¿¿ÀÈëÅª¤Ê¶Á¤¤¬¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤Ê°ÛÀ¤³¦¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤È¡¢¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏHYDE¤Î¶Ë¤á¤ÆÃúÇ«¤Ê²Î¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡ÈÀ¼¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¸ýÅ«¤ä¥Ö¥ì¥¹¤¹¤é²Î¾§É½¸½¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÉô¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Â¿·¤Ç¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï²¿¤Î¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢HYDE¤¬²Î¤¤»Ï¤á¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡È¤¢¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡É¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÈÆ°¡É¤Î¥é¥¤¥ô¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¯¹¶·âÅª¤Ê¤È¤¢¤ë³Ú¶Ê¤¬¡¢¥¸¥ã¥¸¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤ÏÓ¹¤é¤µ¤ì¤¿¡£³ê¤é¤«¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¿È¤òÍÉ¤é¤·¡¢±ð¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤òÆ«¿ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿HYDE¤¬¡¢ÍÀþ¥Þ¥¤¥¯¤Î¥³¡¼¥É¤ò»«¤¯½Ö´Ö¤À¤±¤Ï¡¢ÊÜ¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÆÍÈ¯Åª¤Ê±Ô¤¤µóÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¡ÈÆ°¤ÎHYDE¡È¤¬°ì½ÖÁÉ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤ÈÆ°¤¬¶¦Â¸¤·¡¢²áµî¤È¸½ºß¤È¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¾ìÌÌ¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
´ÑµÒ¤ÏÃåÀÊ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç´Õ¾Þ¤·¡¢ÀÅ¼ä¤òÊÝ¤Ã¤Æ¶Ê¤ËÄ°¤Æþ¤ê¡¢½ª¤ï¤ë¤´¤È¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Á´ÊÔÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¥à¡¼¥É¤«¤È¸À¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¡Åç¤Ï¤ª¼ò¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡£ÈôÏª´î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢HYDE¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê¤´ÅöÃÏ¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ï¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤òÌµÂ¤ºî¤Ë¾²¤ËÃÖ¤¡¢·´»³È¯¾Í¤ÎÌ¾Êª¥Ñ¥ó¡È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤òËËÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¼«Í³¤Ê¹ÔÆ°¤â¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò·È¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ç¤¢¤ê¡¢½éÈäÏª¤Î¿·¶ÊÂ¿¿ô¤È¤¤¤¦¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤HYDE¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿ÍÊÁ¤È¶õµ¤´¶¤Ï´ÑµÒ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È²¹¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤Ö³¬ÃÊ¾õ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¼Á´¶¤Î¾ÈÌÀÁõÃÖ¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£²»¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤¬Åô¤Ã¤¿¤ê¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤ò±Ç¤¹¤è¤¦¤Ë¿§¤¢¤¤¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹õ¤¤°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿HYDE¤¬¡¢¤¢¤ë½Ö´Ö´°Á´¤Ë°Ç¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ÈÌÀ±é½Ð¤Ï·Ý½ÑÅª¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÃÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¥»¥Ã¥È¤ä±é½Ð¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖLAST SONG¡×¡£¡ÈÆ°¡É¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢HYDE¤¬·ì¸Ò¤Ç¾åÈ¾¿È¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤á¤ÆÌåÀä¤·¤Ê¤¬¤éÀä¾§¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»ÄÁü¤ò¹ï¤ó¤À¤¢¤Î¶Ê¤¬¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½ýÉÕ¤¤¤ÆÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬µßºÑ¤µ¤ì¤ë¡¢Êª¸ì¤Î¤½¤ÎÀè¤ò´Ñ¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¼óËÅ¼ÔHYDE¤Î¿¿°Õ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡ØROENTGEN¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¼¡¤Ï5Ç¯¸å¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¶¯Ç÷´ÑÇ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ÍÈ¾À¤µª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ØJEKYLL¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë»ê¤ëÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿HYDE¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ØJEKYLL¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¶Ê¤ò¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¡£´Ñ¸÷Âç»È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÆâ12¥ö½ê¤ò1·î¤«¤é4·î¤Ë³Ý¤±¤Æ²ó¤Ã¤¿¸å¡¢5·î25Æü¤Ë¤Ï²»³Ú¤ÎÅÔ¥¦¥£¡¼¥ó(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)¤Ë¤ÆÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆÃÊÌ¸ø±é¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¸ø±é(Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼)¤È¤Ê¤ë1·î29Æü¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥é¥¤¥ô¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²ñ¾ì¤ò²¡¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¿Æü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤ÎÇÜÎ¨¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç»¾¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤ë¤È¡¢¹¹¤Ê¤ëÂçÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ô¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²»¸»²½¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖTHE ABYSS¡×(1·î29Æü¥ê¥ê¡¼¥¹)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ÈÆàÍî(THE ABYSS¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ)¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡ÖLAST SONG¡×¡£¡Ä¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¡¢²»³ÚÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥½¥í¥ï¡¼¥¯¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤«¤éÌ¤È¯É½¤Î¿·¶Ê·²¤Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡£Á´¤Æ¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤Æ¼«Í³¤Ë¡¢²Î¤¦´î¤Ó¤ä²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ãOrchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¡£¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤ËºÙÉô¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½¤Àµ¤·¡¢Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯µáÆ»¼ÔHYDE¤¬¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦¤Ëº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
