【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day2】 1月18日10時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」においてメインストーリーEx.「デカグラマトン」編 第3章「不離れ一体の空」Part3を1月29日メンテナンス後に配信する。

1月18日配信のPart1、1月20日配信のPart2に続いて「デカグラマトン」編 第3章の続きの配信が決定。本ストーリーは長らく配信が止まっていたが、新キャラクターたちの実装に合わせて一挙に物語が進む形で、続くPart4は2月12日のメンテナンス後に配信される。

こちらが配信される1月29日には「アリス（臨戦）」および「ケイ」がプレイアブルキャラクターとして実装となる。

【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day2】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.