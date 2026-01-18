¤½¤ê¤ã½¨µÈ¤âÄÌ¤¨¤ë¤ï¡ÄÌ¾¸Å²°¤Î¼Â²È¤«¤éŽ¢Æüµ¢¤êÅÌÊâ·÷Ž£¤ÇÉ´À«¤«¤éÉð»Î¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿Ž¢¿®Ä¹¤Î¾ëŽ£
¢£¾¦¤¤¤Ç±É¤¨¤¿¾ë³Ô¤ÎÄ®¡¦À¶¿Ü
Âè1²ó¡¡À¶½§¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©À¶¿Ü»Ô¡Ë
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î¼çÌò¡¢½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡¢½¨Ä¹¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë·»Äï¡£°ì²ð¤ÎÂ·Ú¤«¤éÅ·²¼¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸³¶¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¾ë¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£¹¶¤á¤¿¾ë¡¢ÃÛ¤¤¤¿¾ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ä²È¿Ã¤¿¤Á¤Î¾ë¤Ê¤É¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¸½ÃÏ¤ò¼ÂºÝ¤ËÆ§ÇË¤·¤Æ¤¤¿¸Å¾ëÃµË¬²È¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢°ìÊâÀè¤Î¾ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£
À¶½§¾ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Å·²¼¿Í¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬¼ã¤Æü¤Ëµï¾ë¤È¤·¤¿¾ë¡£¤½¤³¤Ë°ì´ú¾å¤²¤è¤¦¤ÈÁê¼¡¤¤¤Ç»Î´±¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÀÌ±½Ð¿È¤ÎÆ£µÈÏº¡¢¤½¤·¤Æ¾®°ìÏº¡£¤Î¤Á¤Î½¨µÈ¡¢½¨Ä¹¤Î°ÛÉã·»Äï¤À¡£·»Äï¤¬°é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸½ºß¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡£À¶½§¾ë¤Ï¤½¤³¤«¤éµ÷Î¥¤Ï6¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£Êâ¤¤¤Æ1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¾ë³Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½¨µÈ¤Ï¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ò½Ð¤Æ¡¢ÊüÏ²¤·¤¿Ëö¤Ë¿®Ä¹¤ËÂ·Ú¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¶½§¾ë¤Ï¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ë¤òË¬¤Í¤¿¡£
¢£¿®Ä¹¤Î°ì¼þ´÷¤Ë½¨µÈ¤¬·úÎ©
ºÇ´ó±Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢JRÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÎÀ¶½§±Ø¤«¤éÀ¶½§¾ë¤Þ¤Ç¤ÏÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤À¤¬¡¢¾ë¤òË¬¤ì¤ëÁ°¤Ë¤¼¤Ò¡¢´ó¤êÆ»¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£
Áí¸«±¡¡Ê¿ÞÉ½3¤ÎÃÏ¿Þ¡°¦ÃÎ¸©À¶¿Ü»ÔÂçÅè1-5-2¡Ë¤Î·úÎ©¤Ï1583¡ÊÅ·Àµ11¡ËÇ¯¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎÍâÇ¯¤À¡£¿®Ä¹¤Î°ì¼þ´÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÊîÄó¤òÄ¤¤¦¤¿¤á¤Ë½¨µÈ¤ÎÌ¿¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶Æâ¤Ë¤Ï¿®Ä¹¸ø°ìÂ²¤ÎÊèÈê¤âÊÂ¤Ö¡£Íî·Ä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½¨µÈ¡¢½¨Ä¹¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÚÍ(¤¿¤ª)¤ì¤¿¼ç·¯¤Ø¤ÎÄÉÊé¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î»þÂå¤À¡×¤È¤Îââ»ý¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤«¡½¡½¡£
¢£ËÜ´Ý¤ÈÅ·¼é¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤¬°ã¤¦¡©
Áí¸«±¡¤«¤éÀ¶½§¾ë¤Ø¤Ï¡¢Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÎÀþÏ©±è¤¤¤òÆîÀ¾¤Ø¡£ÌÌ±Æ¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈþÇ»Ï©¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤ËÀ¶½§½É¡¢¤½¤·¤ÆÀ¶½§¾ë¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Êâ¹Ô¼Ô¤Î¤ß¤ÎÏ©ÃÏ¤Ø¤ÈÆþ¤ê¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯À¶½§¸Å¾ëÀ×¸ø±à¡Ê¿ÞÉ½3¤Î¢À¶¿Ü»Ô¸Å¾ë448¡Ë¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¡£ÝµÁó(¤¦¤Ã¤½¤¦)¤È¤·¤¿ÎÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Èù¹âÃÏ¡£¤½¤ÎÀè¤¬¸Þ¾òÀî¤Î±¦´ßÅÚ¼ê¡¢ÂÐ´ß¤Ë¼ë¿§¤ÎÅ¸Ë¾²óÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£
Å·¼é¤ÏÀî¸þ¤³¤¦¤À¤¬¡¢ÀîÅÚ¼ê¤ËÌîÌÌÀÑ¤ß¤ÎÀÐ³À¤¬¤¢¤ë¡£È¯·¡Ä´ºº¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÖËÜ´ÝÆîÂ¦¤ÎÀÐ³À¡×¤òºÆ¸½°ÜÀß¤·¤¿¤â¤Î¡£¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¸Þ¾òÀî±è¤¤¤Î±¦´ß¡£Àî¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Âç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£À¶½§¾ë¤ÎËÜ´Ý¤Ï¡¢¼Â¤Ï±¦´ß¡áÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤ëÀ¶½§¾ëÅ·¼é
¡ÖÂç¼ê¶¶¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¼ë¿§¤Î¶¶¡£¶¶¡õÅ·¼é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤ÎÀ¶½§¾ë¡Ê¿ÞÉ½3¤Î£À¶¿Ü»ÔÄ«Æü¾ë²°Éß1-1¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Î¶¶±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£ËÜÅö¤Ï¡¢¶¶¤Î¤³¤Á¤éÂ¦¤¬ËÜ´Ý¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶á¸½Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ·ú¤µ¤ì¤¿Å·¼é¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤°ÌÃÖ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£
¾ëÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢»°½Å»Í³¬¤ÎË¾Ï°·¿Å·¼é¡£¼êÁ°¤Ë¤ÏµðÀÐ¤ä¼ùÌÚ¤âÇÛ¤·¤¿¸Ï»³¿åÄí±à¡£À°Á³¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤ÏË³¤·¤¤¡£¤à¤·¤í¥¦¥ï¥â¥Î¤¬¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬µÑ¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¸«¡Ë¡£
¢£À¶½§¾ëËÜ´Ý¤ÎÃæ¿´¤Ë²³¶¹´Ö»³¡©
Àè¤Û¤É¤ÎÀ¶¿Ü¸Å¾ëÀ×¸ø±à¤ÈÀþÏ©¤ò¶´¤ó¤ÇÆîÂ¦¤Ë¤Ï¡¢À¶½§¸ø±à¡Ê¿ÞÉ½3¤Î¤À¶¿Ü»ÔÀ¶¿Ü3-7-1¡Ë¤ÎÎÐÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¤«¤Ê¤êÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¸ø±à¡£ÆÃ¤Ë¾ë¤Î°ä¹½¤é¤·¤ÃÏ·Á¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸ø±à¤Î°ì³Ñ¤¬¾®¤µ¤ÊµÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²³¶¹´Ö»³¡×¡£¤³¤³¤â¤Þ¤¿¡¢¸åÀ¤¤Îºî¡£
µÖ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ø¤È½Ð¿ØÄ¾Á°¤Î¿®Ä¹¡£Ç»É±¤¬¤½¤ì¤òµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Ç¡¢²³¶¹´Ö»³¤ËÉÛ¿Ø¤·¤¿¤Î¤Ïº£ÀîµÁ¸µ¤Ç¡¢¿®Ä¹¤Ï¤½¤³¤ò¹¶¤á¤¿Â¦¤À¡£
ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Ã¤Á¤¬ËÜÍè¤ÎÀ¶½§¾ë¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¡ÖËÜ´Ý¤Ï¤³¤Ã¤Á¤À¤¾¡ª¡×¤È¡¢¿®Ä¹Áü¤¬ÂÐ´ß¤ÎÅ·¼é¤À¤±¤òË¬¤ì¤ëÍè¾ë¼Ô¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±àÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¿®Ä¹ÃÓ¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î²ÈÌæ¡¦ÌÚ±»Ìæ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤Î¿À¼Ò¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï±î
¤µ¤Æ¡¢¿®Ä¹¤À¤±¤Ê¤é¤³¤ì¤Ë¤Æ½ªÎ»¡¢¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÎÂÀ×¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£»°¤¿¤Ó¸Þ¾òÀî¤òÅÏ¤ê¡¢¸Þ¾òÀîÀ¾´ß¤òÆî¤Ø¡£500m¤Ð¤«¤ê¡£
ÆüµÈ¿À¼Ò¡Ê¿ÞÉ½3¤Î¥À¶¿Ü»ÔÀ¶¿Ü2272¡Ë¤ÏÀ¶½§¾ë°ìÂÓ¤ÎÁí»á¿À¤Ç¡¢771¡ÊÊõµµ2¡ËÇ¯ÁÏ·ú¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¡¢¿®Ä¹¤ä½¨µÈ¡¢½¨Ä¹¤Î»þÂå¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇÒÅÂÁ°¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¹ý¸¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ý±î¡©
±î¡á½¨µÈ¡©¡¡¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¸µ¡¹¡¢¤³¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï±î¤¬¿ÀÍÍ¤Î»È¤¤¤Ç¡¢³¨ÇÏ¤ä¸æ¼é¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â±î¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£±î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤ÈÅö¼Ò¤Î°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¡£À¸Êì¡Ê¤Î¤Á¤ÎÂçÀ¯½ê¡Ë¤¬µ§´ê¤·¡¢½¨µÈ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö»Ò»ºÀÐ(¤³¤¦¤ß¤¤¤·)¡×¤¬¶Æâ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Î¤Á¤ÎÂÀ¹ÞÅÂ²¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüµÈ¿À¼Ò¤Î¤ª±¢¤Ê¤Î¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ø¤Î¸æ±ï¤òÆÀ¤¿ÆüµÈ¿À¼Ò¡¢¤½¤·¤ÆÉ´À«¤«¤é»ø¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿À¶½§¾ë¡£À¶½§¤Ë¤Ï¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸¶ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£À¶½§¾ë¤ÎÇÈÍð¤ÎÎò»Ë
ºÇ¸å¤ËÀ¶½§¾ë¤Î¾ë¼ç¤ÎÊÑÁ«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
ÃÛ¾ë¤Ï1405¡Ê±þ±Ê12¡ËÇ¯¡¢ÈøÄ¥¼é¸î¡¦»ÛÇÈµÁ½Å¤Ë¤è¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢1476¡ÊÊ¸ÌÀ8¡ËÇ¯¤Ë¼é¸îÂå¡¦¿¥ÅÄ²È¤ÎÆâÊ¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈøÄ¥¼é¸î½ê¤À¤Ã¤¿²¼ÄÅ¾ë¤¬¾Æ¼º¡£1478¡ÊÊ¸ÌÀ10¡ËÇ¯¤Ë¼é¸î½ê¤¬À¶½§¾ë¤Ë°ÜÅ¾¡£¤³¤ÎÃÏ¤¬ÈøÄ¥¹ñ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤Ê¤ê±É¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÈøÄ¥¤Ç¤Ï¼é¸îÂå¡¦¿¥ÅÄ»á¤¬ÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢À¶½§¾ë¤â¿¥ÅÄ²È¤Îµï¾ë¤Ë¡£¿®Ä¹¤ÎÉã¡¦¿¥ÅÄ¿®½¨¤¬À¶¿ÜÊô¹Ô¤È¤·¤Æµï¾ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¿®Ä¹¤Ï¼é¸îÂå¤òÆ¤¤Á¡¢À¶½§¾ë¤òÃ¥¼è
1555¡Ê¹°¼£¸µ¡ËÇ¯¡¢¼é¸îÂå¤È¤·¤Æµï¾ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¥ÅÄ¿®Í§¤ò¿®Ä¹¤¬Æ¤¤Á¡¢Æá¸ÅÌî¾ë¤«¤éÀ¶½§¾ë¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡£°ÊÍè¡¢1563¡Ê±ÊÏ½6¡ËÇ¯¤Ë¾®ËÒ»³¾ë¤Ë°Ü¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿®Ä¹¤Îµï¾ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1560¡Ê±ÊÏ½3¡ËÇ¯¤Ë¤Ï²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ø¤È½Ð¿Ø¤·¤¿¤Î¤â¡¢1562Ç¯¡Ê±ÊÏ½5¡ËÇ¯¤Ë¾¾Ê¿²È¹¯¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤â¤³¤Î¾ë¡£½¨µÈ¡¢½¨Ä¹¤ÎË¿Ã·»Äï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Å·²¼¿Í¤Ø¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
À¶½§¾ë¤¬ºÆ¤ÓÎò»Ë¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢1582¡ÊÅ·Àµ10¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿®Ä¹¤¬Æ¤¤¿¤ì¡¢»³ºê¤ÎÀï¤¤¤Ç¤½¤Î¼óËÅ¼Ô¡¦ÌÀÃÒ¸÷½¨¤ò½¨µÈ¤¬Å¨Æ¤¤Á¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤ò·è¤á¤ëÀ¶½§²ñµÄ¤¬¡¢¤³¤Î¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾ë¤Ï¿®Ä¹¤Î¼¡ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®Íº¤¬¼õ¤±¼è¤ê¡¢1586¡ÊÅ·Àµ14¡ËÇ¯¡¢¿®Íº¤Ë¤è¤êÅ·¼é¤ä½ñ±¡¤Ê¤É¤¬Â¤±Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢À¶½§¾ë¤Ï¿®Íº¤«¤éË¿Ã½¨¼¡¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢½¨¼¡¤Î»àµî¸å¤Ï¡¢½¨µÈ¤¬½ÅÍÑ¤¹¤ëÊ¡ÅçÀµÂ§¤Îµï¾ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1610¡Ê·ÄÄ¹15¡ËÇ¯¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬Ì¾¸Å²°¾ëÃÛ¾ë¤òÌ¿¤¸¤ë¡£Æ±»þ¤ËÀ¶½§¾ë¤ÏÇÑ¾ë¡£¤½¤Î»ñºà¤Î°ìÉô¤ÏÌ¾¸Å²°¾ë¤Ë¤âºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Â¸¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÏ¦¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢À¾Æî¶ùÏ¦¤ÏÊÌÌ¾¡ÖÀ¶½§Ï¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¶½§¾ë¤Î¸Åºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£
----------
º£Àô ¿µ°ì¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
¸Å¾ëÃµË¬²È
1975Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦É÷ÍèÆ²ÂåÉ½¡£»³¾ë¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î¾ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤Â³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¾ë¤Ï900°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¤¦»³¾ë50¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤íÃµË¬ ÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¡Ø»³¾ë¡Ù¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÈÆæ¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾¾ë¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯200¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡£¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¶á¹¾È¬È¨´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©ÃåÇ»¸ü·¿¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸Å¾ëÃµË¬²È º£Àô ¿µ°ì¡Ë