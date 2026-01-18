韓国ドラマ「美女と純情男」第35話〜第39話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
「テレ東プラス」では、1月19日（月）〜1月23日（金）放送、第35話〜第39話のあらすじを紹介する。
【1月19日（月）放送 第35話】
泥酔したジンダンがソニョンの家の庭で暴れまわり、スヨンの名を大声で連呼したことでジンテクは恥ずかしい思いをし、謝罪の品を送る。
さらに一連の出来事から、余計にジヨンとの交際を受け入れられないと感じたクムジャは、ジヨンを離れから追い出すと、ミジャとドシクが迎え入れる。
そんな中、ジヨンはピルスンに会いに行き、自分がパク･ドラであるのかと尋ねると、ピルスンの表情から以前から知っていたと分かり…。
【1月20日（火）放送 第36話】
ピルスンに別れを告げてミジャとドシクと一緒に暮らし始め、記憶がないままドジュンとも再会を果たすジヨン。
一方、ピルスンのドラマにジヨンが出ることを知ったジンダンに、ジヨンを降板させないと投資をやめると言われるスヨン。スヨンもジヨンに思うところがあることから、ピルスンにジヨンを降板させようと話す。
そんな中、マリとドラマの撮影現場を訪れるスヨンは、目の前で突然セットがピルスンに向かい倒れてくるのを目にし…。
【1月21日（水）放送 第37話】
酒の席で暴行事件を起こし、示談金が必要になったドシク。だが、どうにもお金の工面ができないと分かったジヨンは、ドシクのためにナイトクラブに出演することを決める。
一方、スヨンとマリがピルスンに関する重要な話をしているのを偶然にも聞いてしまったクムジャは、マリを呼び出し話していたことは事実なのかと詰め寄る。
また、ナイトクラブでの営業がスヨンの耳に入り、契約違反だと言われたジヨンはドラマ降板の危機に陥り…。
【1月22日（木）放送 第38話】
スヨンの秘密を知ってしまったソニョン。さらにソニョンは、クムジャからピルスンに高額な契約金をくれたことなど何もかもすべてスヨンの計画だったと言われると激昂し、スヨンを訪ねる。
一方、ドラの事件をきっかけに妄想に苦しんでいたジンダンは、婚約者であるテヒとの未来を描くことを心に決める。
また、ミジャにピルスンは親子の仲を引き裂こうとした悪い男だと言われているジヨンだが、どうしても悪い人には思えないと心を痛め…。
【1月23日（金）放送 第39話】
撮影現場に来ていたジンダンは、ドラに似ているジヨンが気になり目で追ってしまう。
そんなジンダンはミジャがジヨンの世話をする姿が気になり、身辺調査をすることに。
一方、スヨンとソニョンが大ケンカをした話を友人にするエギョは、ケンカの理由は捨て子の件じゃないかと考え始める。
そんな中、ピルスンに関するお願いをしに訪ねて来たスヨンに対し、怒りが高まるソニョンがピルスンへの思いを吐き出していると、そこへピルスンが帰ってきて…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
