25年オフのFAの主役はボラス氏

岡本和真（29）がメジャーリーグ・トロントブルージェイズと契約後、国内で初めて公の場に現れたのは去る1月11日の日本記者クラブでの共同会見だった。時折、笑顔を交えながら新天地での抱負を語っていたが、ブルージェイズとの契約合意の一報が知られたのは、1月4日早朝。日本時間の同日午前7時が期日だったため、「あと数時間」で交渉の期限切れとなるところだった。

【写真を見る】注目選手がズラリ！ ボラス氏が代理人を務めるメジャーリーガー

「岡本と同じポスティングシステムで、埼玉西武ライオンズからアストロズ入りが決まった今井達也（27）も、期日の当日早朝にその一報が飛び込んできました。米球界の評価も高かったので、早々に契約先が決まると思われていましたが」（スポーツ紙記者）

岡本、今井は米フリーエージェント（以下＝FA）市場に出た選手のなかでも上位にランキングされた。米FA市場はランキング上位選手から契約先が決まっていく。岡本たちの交渉の遅延が米FA市場全体の動きを鈍らせたとの見方もあるそうだ。しかし、現地の情報を総合すると、遅延は2人の代理人であるスコット・ボラス氏の“作戦”であり、その“限界”でもあったようだ。

ブルージェイズの入団会見に臨む岡本とボラス氏（左）。右はアトキンスGM

「今井の入団会見が1月5日（現地時間）で、岡本が6日。有名選手の入団会見には代理人も同席するので、アストロズとブルージェイズが連絡を取り合い、日程が被らないようになったと聞いています」（現地記者）

この25年オフ、米FA市場で「BIG4」と称されていたのは、レッドソックスからカブスへの移籍が決まったアレックス・ブレグマン（31）、コディ・ベリンジャー（30＝ヤンキース）、ボー・ビシェット（27＝ブルージェイズ）、ドジャースと4年2億4000万ドル（約380億円）で契約合意に至ったと報じられている、カイル・タッカー（29＝カブス）。この4人に加え、希望年俸額と球団提示額に1300万ドル（約20億4100万円）の開きがあり、トレード放出論が再燃したタイガースのタリク・スクバル（29）……すべての選手の代理人がボラス氏だ。

「故障続きでエンゼルスが契約解除したアンソニー・レンドン（35）の代理人もボラス氏です。契約がまだ残っていたため、26年の年俸分がどうなるのか。その金額と支払い方法を決める交渉も彼が引き受け、昨年12月は、メッツの主砲だったピート・アロンソ（31）のFAでも時間を割いていました。25年オフのFAの主役はブレグマンやスクバルでもなければ、今井でもありません。代理人のボラス氏です」（前出・同）

昨年12月のウインターミーティングでも、注目を集めたのはボラス氏だった。ミーティングが始まる2週間ほど前に、5年連続200奪三振をマークしたパドレスのスーパー右腕、ディラン・シース（30）とブルージェイズとの、7年総額2億1000万ドル（約327億6000万円）の大型契約をまとめた。ウインターミーティング前に主役級の大物投手の去就が決まるのは異例なこと。この勢いで一気に米FA市場も動き出すのではないかと思われたが、ボラス氏は“牛歩作戦”に転じた。

「ボラス氏の交渉は独特なんです。球団が意中の選手の代理人に連絡を取り、その球団がクライアントの希望外だったとします。多くの代理人は『会えますが、あまり時間を掛けずに』などと返し、クライアントの意中球団ではないことを暗に伝えます。会わなかったら連絡を入れてきた球団幹部のメンツや、組織内でのマイナス評価にもなりかねません。ボラス氏はそういう配慮をしてくれないというか、手の内を隠したまま交渉に臨んでくると聞いています」（米国人ライター）

獲得の可能性があるのかどうか分からないので、お互いが探り合ったままで時間ばかりが過ぎてしまう。また、球団側が“誠意”を見せると、ボラス氏は「もっと引き出せる」と思うのか、持ち帰っての検討を要求して返事をはぐらかすそうだ。

特異な交渉術

「岡本の交渉に関して言うと、エンゼルスも彼に興味を示していました。ボラス氏とエンゼルス側が接触しているとの情報は聞かれましたが、レンドンの26年年俸の話なのか、岡本の売り込みなのかはまるで分かりませんでした。ボラス氏は多くの優秀なスタッフを抱えていますが、交渉には一人で臨むので進捗具合も分かりません」（前出・同）

この独特の交渉術が、時には思わぬ敵も作ってしまうようだ。昨年末からマーリンズの球団社長も務めたデビッド・サムソン氏が「ボラス氏批判」を繰り広げている。自身のYouTubeではもちろん、「The Athletic」などのスポーツメディアにも出演し、

「彼はとんでもない人物だということは知っておくべき。理不尽で、筋が通らない。今、この瞬間も彼は常識外れの金額を要求している。年配のオーナーや新参のオーナー、そして、何らかの形で彼の術中にハマってしまった人物を救わなければならない」

と訴えていた。2人の間に直接のトラブルはないらしいが、サムソン氏を怒らせたのはヤンキースからFAになったベリンジャーの年俸だ。5000万ドル（約79億4000万円）級の交渉を続けているとされ、ドジャースからカブスに移籍した23年は成績を再び上げたが、25年のヤンキースでの評価はイマイチだった。

「アーロン・ジャッジ（33）と並ぶスラッガーのホアン・ソト（27）を失い、その穴を埋めるためにトレード獲得した経緯があるからです。打率2割7分2厘、本塁打29、打点98は合格点ですが、25年年俸は2750万ドル（約41億3000万円）。ベリンジャーに興味があっても、ヤンキースの倍近い年俸で売り込まれたら話し合いにならないでしょう。来季31歳になります」（前出・同）

選手側からすれば、この強気な交渉が「自分はまだやれる」のモチベーションにも繋がっているようだが、やはり岡本の交渉にはもっと丁寧さが必要ではなかったか。ブルージェイズ入り後、日本のファンが関心を寄せているのは、岡本がどのポジションを守るかだ。三塁には守備の名手に与えられるゴールドグラブ賞の最終候補にも残ったアーニー・クレメント（29）がいて、一塁には米球界を代表するスラッガーの一人であるブラディミール・ゲレーロ・ジュニア（26）がいる。

日本のメディアは「レフト濃厚」と伝えていたが、外野にはア・リーグ本塁打王争いの常連でもあるアンソニー・サンタンデール（31）、名手のドールトン・バーショ（29）、シルバースラッガー賞3回のベテラン、ジョージ・スプリンガー（36）も健在だ。スプリンガーがDHにまわれば、「レフト岡本」となるが、デービス・シュナイダー（26）、ネイサン・ルークス（31）などの好打者も控えている。ポジションとして空いているのはビシェットの抜けたショートだけだ。

「米メディアを見ると、クレメントがショートにまわって、岡本がサードに入る布陣も予想されていました」（前出・現地記者）

岡本はどこを守る？

日本人内野手の成功者が少ない一因として、肩の強さなど身体的な理由も挙げられているがそれだけではない。日本では内野手は左足を少し前に出して構えるのが「基本」とされる一方、米国の三塁手は「右足」だ。内野フィールドにも天然芝があり、不規則なゴロ打球に対応するためだ。ブルージェイズの本拠地であるロジャーズ・センターは人工芝のドーム球場だが、ビジターゲームでは巨人時代とは違い、右足を前にして守らなければならない。

「天然芝ではなく、人工芝の球場のブルージェイズを選んだのはボラス氏のお手柄かもしれません。でも、ジョン・シュナイダー監督（45）は選択肢を増やすことをチームつくりの根底に置いています。岡本はレフト、三塁、ライト、試合途中から一塁など多くのポジションを守ることになりそうです」（前出・同）

入団会見で岡本はブルージェイズ選択の理由を聞かれ、「娘が（球団エンブレムが）かわいいと言っていたので」とジョークを飛ばした。しかし、通訳は自身が笑うだけ。記者団に「説明してくださいよ」とせつかれても、ちょっと考えてから、「彼はとてもユーモアがあります」と返すのが精一杯だった。

彼のジョークを訳せなかったその通訳は、ボラス氏が用意した自身の事務所スタッフである。

デイリー新潮編集部