【with MUSIC】乃木坂46が白石麻衣、山下美月、与田祐希ら先輩との秘話を明かす！NEWS×松下洸平のコラボライブ映像も公開

1月24日放送の日本テレビ『with MUSIC』（毎週土曜 22時～）の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

IMP.「KISS」

乃木坂46「おひとりさま天国」「ビリヤニ」

※アーティスト名五十音順

＜with MUSIC LIVE＞

NEWS×松下洸平「チャンカパーナ」

乃木坂46がトークゲストとして『with MUSIC』に初登場。キャプテンの3期生・梅澤美波を筆頭に2025年4月に加入したばかりの6期生までの全世代と一緒に乃木坂46の軌跡を振り返る。

メンバーたちは、グループの先輩である白石麻衣、山下美月、与田祐希からもらった思い出の衣服をスタジオに持参、知られざる先輩との秘話を明かす。

さらに、梅澤は秋元真夏からキャプテンを引き継ぐときにもらった手紙を公開。秋元が梅澤に送ったメッセージとは？

また、スタジオでは、ヒット曲「おひとりさま天国」と最新曲「ビリヤニ」の2曲を披露する。

■『with MUSIC LIVE』で披露された特別パフォーマンスを公開

1月11・12日に東京・有明アリーナで開催された『with MUSIC』主催ライブ『with MUSIC LIVE』。

同イベントでは、12月6日放送の『with MUSIC』に出演したNEWSとのトークをきっかけに、アーティストナビゲーター松下洸平とNEWSのコラボパフォーマンスが実現。

番組では、コラボ披露したNEWSの名曲「チャンカパーナ」のパフォーマンスをたっぷりと届ける。

■歌唱アーティストにIMP.が登場

2023年8月にデビューを果たし、メンバーが映画やバラエティ、ドラマなどマルチに活躍の場を広げる7人組男性グループIMP.は最新曲「KISS」を披露する。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

01/24（土） 22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

アーティスト（五十音順）：IMP.、乃木坂46

■関連リンク

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/