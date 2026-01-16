LE SSERAFIMが台湾・台北ドームで開催されたK-POPアワード『第40回ゴールデンディスクアワード』に出演。メンバーのSAKURAが、授賞式に登壇した際のドレス姿を自身のInstagramに公開している。 LE SSERAFIMは「Hot」がデジタル音源部門本賞に選出された。

SAKURAはオフショルダーの白のドレスを着た美しい全身ショットをアップ。デコルテが輝く美麗なショットの数々にFEARNOT（ファンの呼称）からは、「さくちゃん超可愛い」「惚れます！！」「さすがにプリンセスすぎたか」「顔が綺麗過ぎ…美しすぎるよ」など大きな反響が寄せられている。

SAKURAは、フェリシモの手作りキットブランド「Couturier」のアンバサダーに就任し、自身が企画・監修を手がけるコラボブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」をローンチ。1月15日放送の『すてきにハンドメイド』（NHK Eテレ）にゲスト出演するなど、ソロとしても新たな方面で飛躍を遂げている。

（文=リアルサウンド編集部）