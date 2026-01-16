「2足目なの」仲里依紗がリピ買いする“足ツボスリッパ”「本当に気持ちいい」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『はじめてロフトで爆買いしたらまんまとおすすめ品を大量に買っててただの良い客で草600回以上YouTubeやっててロフトがYouTubeはじめてなのまじなんなんだ？キツネさんは店舗でやってて羨ましい』の動画をアップ。生活雑貨の専門店【ロフト】で購入したさまざまな商品を紹介してくれました！この中で、仲さんが“リピ買い”しているという健康グッズをご紹介します。

仲里依紗「むくみがすっごい取れる」マストアイテムを紹介

仲さんは、妹さんとお揃いで購入したと話しつつ「これ私本当に2足目なの！」とコメントした商品がこちら。

◼︎ヘルシールームサンダル fumippa

アルファックス / ヘルシールームサンダル fumippa(ふみっぱ) 税込2,750円（公式サイトへ）

歩くたびにまるで足つぼサロンのような心地よさの、刺激が気持ちいいスリッパです。

公式サイトによると、足裏全体を指圧する従来の健康スリッパと違い、指圧箇所を絞り込むことによって、気になる部分だけをピンポイントに指圧。まるで足つぼサロンのような感覚が味わえるんだそう。

好みに合わせて選べる4タイプが発売されており、仲さんは、青竹踏みのような感覚で土踏まずを刺激して血行をよくする[01 メガ]タイプを紹介されていました。

そのほかにも、スマホ、PCで頑張った一日の終わりにぴったりな[02 アイ]、刺激でコリをほぐし、筋肉の疲れをとる[03 ほぐし]や、自宅で外反ケアができる[04 外反アーチ]がラインアップされています。

◼︎ツボ押しスリッパにやみつき

仲さんは、「本当に気持ちいいよ。これさ、足ツボを押してくれるスリッパ」「自分の体重でツボを押すみたいな感じ」と説明。

そして、実際に履いてみながら室内を歩くと「あ〜、気持ちいいこれ」「これ本当にいいよね、マジで」と言い、「最初ね、多分ちょっと痛いかも。だけど慣れたら本当にいい。現場のスリッパとかこれでいい」とコメントされていました♪

■動画もチェック

動画では、こちらの商品の他にも仲さんがロフトで購入したアイテムの数々を紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。