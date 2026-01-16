coldrain、2ndアルバム再現ツアー＆47都道府県ツアー第3弾・四国編の開催が決定
coldrainが、2つのツアーの開催を発表した。
2011年リリースから15周年を迎える2ndアルバム『The Enemy Inside』の完全再現ツアー＜THE ENEMY INSIDE XV ANNIVERSARY TOUR 2026＞の開催が決定。各地でゲストアーティストを迎え、東名阪にて計6公演実施される。
また不定期開催としてスタートさせた、47都道府県のライブハウスを長いスパンで周る＜47 TOUR＞第3弾の四国編も同時に決定。ゲストアーティストは後日発表。
＜THE ENEMY INSIDE XV ANNIVERSARY TOUR 2026＞そして＜SHIKOKU / 47 TOUR 2026＞のオフィシャルチケット1次先行は本日1月16日18時より開始。
＜THE ENEMY INSIDE XV ANNIVERSARY TOUR 2026＞
東京 5/1 (金) 恵比寿ザ・ガーデンホール
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先：H.I.P. 03-3475-9999
東京 5/2 (土) 恵比寿ザ・ガーデンホール
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ先：H.I.P. 03-3475-9999
愛知 5/14(木) ダイアモンドホール
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
愛知 5/15(金) ダイアモンドホール
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
大阪 5/23 (土) GORILLA HALL OSAKA
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888
大阪 5/24 (日) GORILLA HALL OSAKA
OPEN 16:00 / START 17:00
問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888
・チケット情報
スタンディング ￥7,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
・オフィシャルチケット1次先行
受付期間：1/16(金)18:00〜1/25(日)23:59
チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/coldrain-tei15/ (日本在住の方)
インバウンド受付 (ぴあ): https://pia.jp/v/coldrain26en-15th/ (for non-Japanese residents)
