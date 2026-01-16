シャオミの4Kテレビが28％オフで6万円台！Amazonタイムセール
Amazonで毎日開催されているタイムセール。家電やガジェットをはじめ、食品や衣料品などもお買い求めやすくなっています。
大型家電のセールも要注目です。幅広いジャンルの家電やデジタルガジェット製品でおなじみ、シャオミ・ジャパンの「Xiaomi TV A Pro Series 2025」は28%オフの64,800円（税込）で販売されています。
臨場感溢れる色彩と音響が魅力の4Kテレビがセール価格に
「Xiaomi TV A Pro Series 2025」は、量子ドットディスプレイテクノロジーを搭載し、高精度の色再現性による映像美が魅力の4Kテレビ。ウルトラスリムベゼルデザインで高い画面占有率を実現しており、画面解像度は3840×2160ドット。MEMC対応により、スポーツやアクション映画、ゲームなど、動きの速い映像もなめらかに表現できるとしています。
加えて、8W×2のパワフルなスピーカーを活用したサウンド機能も充実。Dolby Audio+DTS-X対応により3Dサウンドも再生可能で、没入感や臨場感のある音響を再現するとしています。
OSにはGoogle TVを搭載。動画配信サービス等の映像作品をリモコン1つで視聴可能なほか、Chromecast build-inでマートフォンやタブレットの映画、番組、写真などを簡単に視聴できるそうです。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post シャオミの4Kテレビが28％オフで6万円台！Amazonタイムセール appeared first on GetNavi web ゲットナビ.