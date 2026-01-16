¡ÖApex¡×À¤³¦Âç²ñ¤¬»¥ËÚ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª ¡ÖALGS Year 5 Championship¡×¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±
¡¡Electronic Arts¤ÈRespawn Entertainment¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡ÖApex Legends¡×¤Î¸ø¼°À¤³¦Âç²ñ¡ÖApex Legends Global Series¡ÊALGS¡Ë Year 5 Championship¡×¤òËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥Éー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¤Ï1·î18Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¡¡2025～2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¡ÖApex¡×À¤³¦²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡ÖALGS Year 5 Championship¡×¡£Á°²ó¤ÎYear 4¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â»¥ËÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÁ´40¥Áー¥à¤Î¡ÖApex¡×¥×¥ìー¥äー¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡²ó¤ÎYear 6¤â»¥ËÚ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»¥ËÚ¥Éー¥à¤¬À»ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤À¡£
¡¡1·î15Æü¡¦16Æü¤Ï¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1·î17Æü¤ÏÁ´20¥Áー¥à¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Æー¥¸¡¢1·î18Æü¤Ë¤Ï·è¾¡¤¬³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸³«ºÅÃæ¤Î1·î16Æü¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Î¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÚALGS Year 5 Championship | Day 2 Group Stage | Apex Legends¡Û
»¥ËÚ¥Éー¥à¤ÎÍÍ»Ò
¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÀã¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿
²ñ¾ì³°¤«¤é¡ÖALGS¡×¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹Áü¤âÅÐ¾ì
º£²ó¤Ï¥ï¥Ã¥È¥½¥ó¤È¥Í¥Ã¥·ー¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿
¥³¥ó¥³ー¥¹¤Î¥Õー¥É¥³ー¥Êー¤âÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿
²ñ¾ìÆâ¤ÎÍÍ»Ò
Á´20¥Áー¥àÊ¬¤Î¥Öー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤éÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤ë
Ê¿Æü¤Î¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÊ¤Ï¤«¤Ê¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥È¥ëÃæ¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó¡£¤ªº×¤ê¤Ã¤Ý¤¤Å¸¼¨¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì
¿ÀÃª¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥·ー¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
³¨ÇÏ¤Ï¼«Í³¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éË¬¤ì¤¿¡ÖApex¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î´ê¤¤»ö¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿
¥×¥ìー¥äー¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯ÂÓ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÅ½¤ì¤ë¥Üー¥É¡£¼«¸Ê¿½¹ð¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡©
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â³«ºÅ
¥Õ¥¡¥ó¥¾ー¥ó¤Î³ÆÃÏ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Í¥Ã¥·ー¤ÎÀÞ¤ê»æ¥³ー¥Êー¤âÅÐ¾ì
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤äÀÞ¤ê»æ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¥Õ¥¡¥ó¥¢ー¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥É
½éÅÐ¾ì¤Î¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢
¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
²°Âæ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õー¥É¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ë
¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡Ä
¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¡ÖApex Legends¡×¤Î»îÍ·¥³ー¥Êー
¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢
¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Áª¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¥Üー¥É¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¦¥Áー¥à¥Öー¥¹
e¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥Öー¥¹
Âç²ñ¸ø¼°¥Á¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëRazer¥Öー¥¹¡£»£±Æ»þ¤ÏÃêÁª´ë²è¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿
º£Âç²ñ¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¡Ê¤Û¤¯¤Ç¤ó¡Ë¤Î¥Öー¥¹
¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤òÆ°¤«¤¹Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÅÅÎÏ¤ò¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤¤¤ÇÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê´ë²è
º£²ó¤ÏPR¥Áー¥à¤ÎÊý¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿
»²²Ã¤¹¤ë¤È¥ï¥Ã¥È¥½¥ó¤È¤Û¤¯¤Ç¤ó¸ø¼°¥¥ã¥é¡Ö¥¨¥Í¥â¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬¤â¤é¤¨¤ë
Google Play¤Î¥Öー¥¹
¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¹±Îã¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Öー¥¹
Âç²ñ¸ø¼°¥â¥Ë¥¿ー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ëー¡ÖINZONE¡×¥Öー¥¹
¥¹¥È¥êー¥Þー¤È1vs1¤¬¤Ç¤¤ë»²²Ã·¿´ë²è¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖVoid Gaming¡×¤Î¥Öー¥¹
»¥ËÚ»Ô¤Î¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
ALGS½Ð¾ì¥Áー¥à¤Î¥Öー¥¹
³Æ¥Áー¥à¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë
³Æ¥Áー¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿
