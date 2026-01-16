¡È4Ç¯ÌÜ¥¿¥Ã¥°¡É²¬ÅÄ½Ú°ì¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¤Î¥Þ¥Ã¥¯¿·CM¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë¤¬12Ç¯¤Ö¤êÅÐ¾ì
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê45ºÐ¡Ë¤È¡¢½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê25ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£1·î19Æü¤è¤ê¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡ØÄ«¤³¤½¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤À¡¿°Î¤¹¤®¤ë¡ÙÊÓ¡×¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¶¦±é4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄ¤È»³ÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¡£2026Ç¯½é¤ÎCM¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¡È12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎCM¡É¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Ä«¤«¤éË»¤·¤¯Æ¯¤¯²¬ÅÄ¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¡ÖÄ«¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ°Î¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÒì¤¯»³ÅÄ¡£¤½¤ì¤Ï´Å¤¤¤ó¤¸¤ã¡Ä¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿²¬ÅÄ¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë¡×¤ò¼ê¤Ë¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤Î¤â¡¢»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä«¤³¤½¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¡£¡È¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î²Î¡É¤ÎÂØ¤¨²Î¤¬¶Á¤¤¤Æ¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¥¿¡¼¥¤¥à¡×ÅþÍè¡£¡ÖÄ«¤«¤é¤·¤¢¤ï¤»¡×¤òËþµÊ¤¹¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥¨¥Ã¥°¡×¤¬¹¥¤ß¤Ç¡¢¼«¤é¡È¥°¥ê¥É¥ëÇÉ¡É¤òÌ¾¾è¤ë»³ÅÄ¡£º£²ó½Ð±é¤¹¤ëCM¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦µ¡²ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥¨¥Ã¥°¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Ã¤È´é¤ò¶áÉÕ¤±¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡Ö¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÎÙ¤ËºÂ¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡Á¡£ËÍ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾®À¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¯ÀèÇÚ¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
