¡Ö»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡Öº£Ç¯¤³¤½¤ÏÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐËèÇ¯Æ±¤¸1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¡Ê¤æ¤ëËãÉÛÃø¡¦PHP¸¦µæ½ê¡Ë¤È¡¢¡Ø¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎºîË¡¡Ù¡Ê¹âÌî½¨ÉÒÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤À¡£»þÂå¤ÈµÕ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç×ÖÅÙ¤Ê¤¯ËÜ¼Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¤«¤é¡¢¹ÔÆ°¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¤æ¤ëËãÉÛ»á¤È¹âÌî»á¤¬¡Ö2026Ç¯¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÂÐÃÌ¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
»Å»ö¤Ë¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤
¡½¡½¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ëËãÉÛ¡Ê°Ê²¼¡¢¤æ¤ë¡Ë¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢»Å»ö¤Ï¡Ö¤ä¤ë¡×¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µ¤»ý¤Á¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¥À¥á¡£
¡¡ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ±¤¸Çº¤ß¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù87¥Ú¡¼¥¸
¹âÌî½¨ÉÒ¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÌî¡Ë¡¡ËÜÅö¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢·ë¶É¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¡×¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÖÈÏ°Ï¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¤æ¤ë¡¡¤½¤â¤½¤â»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤È¤«±¿Æ°¤È¤«·Ý½Ñ¤Ç1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÄ¶Àä¤¤Ä¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤Ç¤â»Å»ö¤Ï¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢ºÙÊ¬²½¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¹âÌî¡¡¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¡¢¾¡¼ê¤Ë1ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÏ°è¤ò¹Ê¤ë¤È¤«¡¢ÎÎ°è¤ò¹Ê¤ë¤È¤«¤·¤Æ¡£
¡¡»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖµÜ¾ë¸©¤Ç1ÈÖ¡×¤È¤«¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¿Íºà¶È¤Ç1ÈÖ¡×¤È¤«¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÈÏ°Ï¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¤æ¤ë¡¡¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤Ä¤¤¤¹¤´¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÙ¤«¤¯Ê¬²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È°Õ³°¤È¡Ö¤³¤³¤Ê¤é1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÇº¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÌäÂê¤Ï¤³¤ì¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¹âÌî¡¡Æ±´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤âËÜ¤Ë¡¢¤³¤¦½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎºîË¡¡Ù85¥Ú¡¼¥¸
¤æ¤ë¡¡·ë¶É¡¢¡Ö¤ä¤ì¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹âÌî¡¡¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Î»þÂå¡¢À¸¤¤Æ¤ê¤ãÁ´°÷¡Ö¥á¥ó¥Ø¥é¡×
¤æ¤ë¡¡¤¢¤È¡¢¾å»Ê¤¬¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¾µÇ§¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹âÌî¡¡¿Í¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¾µÇ§¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥ó¥Ø¥éµ¤¼Á¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤æ¤ë¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤«¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ø¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤ê¤ã¡¢¤ß¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ø¥é¤Ç¤¹¤è¡£
¹âÌî¡¡Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËËþ¤¿¤¹¤Ê
¹âÌî¡¡¤¿¤À¡¢´í¸±¤Ê¤Î¤¬SNS¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÔÆ°¤äÄ©Àï¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢SNS¤ò»È¤¨¤Ð¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤òËþ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¼¡¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ÏÍ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µÕ¤Ë¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢·ë¹½Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ë¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ËÍ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËSNS¤Ç¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ö¾µÇ§¤µ¤ì¤¿´¶¡×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤ò´èÄ¥¤ë¤Î¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö¤Î´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
書籍『ベンチャーの作法』に関連した対談記事です。書籍では「なにがあっても結果を出す人の働き方」を多数紹介しています。