¡ÚMLB¡Û¡Ö¥É·³¤ÎÀèÈ¯¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¸ø¼°µ¼Ô¤¬3Ï¢ÇÆÁÀ¤¦²¦¼Ô¤ÎÈ×ÀÐ¥íー¥Æ¤òÍ½ÁÛ¡¡¡ÈÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¡É¤â¼çÎÏ¸õÊä¤Ë
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î2026Ç¯¤ÎÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þー¥Õ¥£ーµ¼Ô¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þー¥Õ¥£ーµ¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤¹¤ëº£µ¨¤ÎÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¨ー¥¹¡¦»³ËÜ¤Ï¡Ö¥¨¥êー¥È¡×
¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤ò¸Ø¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î½ÐÍè¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢1Ç¯´Ö¤òÀï¤¤È´¤±¤ëÈ×ÀÐ¤ÊÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Þー¥Õ¥£ーµ¼Ô¤¬ÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢12¾¡¤ò¥Þー¥¯¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¨¥êー¥È¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥·ー¥º¥ó¡×¤À¤È¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î22Ç¯¤Ë¤Ï¡¢166²ó¤òÅê¤²¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.33¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿ÆóÅáÎ®¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤È¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë2¿Í¤¬¹ç·×¤ÇÅê¤²¤¿151²ó2¡¿3¤ò¾å²ó¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Áー¥à¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤È¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤È¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·ー¥Ï¥óÅê¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ºòµ¨¤Ï¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸å¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¤âºÍÇ½¤¢¤ë5ÈÖ¼ê¤òÃ´¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬ÃÛ¤¯Îò»Ë¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º3Ï¢ÇÆ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇ¶¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀèÈ¯¿Ø¤ò·ëÀ®¤·¡¢»°ÅÙÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£