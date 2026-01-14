Mrs. GREEN APPLE、kōkua、ジュンスカ、GLAY、大橋卓弥、KREVA…2026年の幕開けを彩る「始まり・スタートソング」TOP10発表！
ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00〜16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。
今回の放送では、「2026年の幕明け！『始まり』『スタート』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
＜今週のTOP10＞
「2026年の幕明け！『始まり』『スタート』ソングTOP10」
・1位：kōkua「Progress」
・2位：ももいろクローバーZ「ロードショー」
・3位：JUN SKY WALKER(S)「START」
・4位：大橋卓弥「はじまりの歌」
・5位：Mrs. GREEN APPLE「StaRt」
・6位：John Lennon「Starting Over」
・7位：KREVA「スタート」
・8位：GLAY「はじまりのうた」
・9位：The Rolling Stones「Start Me Up」
・10位：WANIMA「やってみよう」
＜チャート総評＞ イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「2026年の幕明け！『始まり』『スタート』ソングTOP10」は、3位のJUN SKY WALKER(S)「START」や、2位のももいろクローバーZ「ロードショー」など、「新しい扉を開いて前へ進んでいこう！」といった、ポジティブで勢いのあるスタートダッシュを歌う曲が多くランクインしました。
そんな中、諦めずにまた歩き出すことを、静かで力強いメッセージとしてしっかり響かせるkōkuaの「Progress」が1位という結果となりました。
ランクインした曲に共通しているのは、歌詞からもサウンドからも、昨日までの自分とは違う自分に出会えるという「変化へのワクワク感」がある点です。どの曲も、歌い出しやイントロの1音目から迷いがなく、「始まる準備はできているか？」と問いかけてくるような楽曲がそろいました。
まさに、2026年最初の「ハピクロ」の放送にふさわしい、期待に満ちあふれた楽曲が並んだTOP10でした。
次回1月11日（日）の放送テーマは、「音の旅へ出発！ バスソングTOP10」です。
＜番組概要＞
番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10
放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55
パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/