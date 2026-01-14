79ºÐ¥Þ¥°¥íµù»Õ¤¬³ÐÀÃ¡ª°¦ºÊ¤È´ó¤êÅº¤¤¡Ä´ñÀ×¤ÎÇúÄà·à¡§µðÂç¥Þ¥°¥íÀïÁè2026
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÆüÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¢¥ï¡¼¡ÖÍÎ¾å¤Î·ãÆ® µðÂç¥Þ¥°¥íÀïÁè2026¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
Äà¤ì¤ÐÅ·¹ñ¡¢Äà¤é¤Í¤ÐÃÏ¹ö¡£Ì´¤È¥í¥Þ¥ó¡¢´À¤ÈÎÞ¡¢´õË¾¤ÈÀäË¾¤¬¸òº¹¤¹¤ë³¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤òËÂ¤°Êª¸ì¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
ÀÄ¿¹¡¦ÄÅ·ÚÈ¾Åç¤ÎºÇËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ¶Èô¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ç¥Þ¥°¥íµù»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿åÅè¸÷¹°¤Ï79ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¸«¸µµ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈè¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡£Ç¯¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Í¤¨¤Ù¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
°¦¤¹¤ëºÊ¡¦²Æ»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÂçÊª¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¿¿åÅè¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎ¤Ï¸Â³¦¤Ë¶áÉÕ¤¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¡Ö80ºÐ¤Ç¼¤á¤ë¤è¡£¤ä¤ì¤ë»Å»ö¤Ç¤Í¤¨¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Îµù¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¡¢¿¼Ìë¤Î³¤¤Ø¤ÈÁ¥¤òÁö¤é¤»¤ë¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¤«¤Êµù¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÎ¶Èô¡£¥Þ¥°¥í¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁ¥¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¿åÅè¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ëÀ½¤ÎÉâ¤¤ò»È¤Ã¤¿µùË¡¤Ç¥Þ¥°¥í¤òÁÀ¤¦¡£
¿Ë¤Ë¥¢¥ª¥ê¥¤¥«¤òÉÕ¤±¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÎ®¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤¬¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¥À¥ó¥Ö¤¬Àª¤¤¤è¤¯²óÅ¾¤·¡¢¤½¤ì¤ò¹ç¿Þ¤ËÄà¤ê¾å¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Î¶Èô¤Î³¤¤ÏÉÔµùÂ³¤¡£¿åÅè¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥óµðÂç¥Þ¥°¥í¤ò1ËÜ¤âÍÈ¤²¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¡¢¥Þ¥°¥íÄà¤ê¤Ï¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
º£Æü¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡Ä¤ÈÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡ª ¥À¥ó¥Ö¤¬Àª¤¤¤è¤¯²óÅ¾¡£³¤ÌÌ¤Ë¿å¤·¤Ö¤¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿åÅè¤Ï¡Ö¶ô¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤¤¤±¡ª ¶ô¤Ã¤¿¶ô¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£
°ì¹ï¤âÁá¤¯´¬¤¾å¤²µ¡¤Ë¥Æ¥°¥¹¤ò·Ò¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´È¤´¤È³¤¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç´¬¤¾å¤²µ¡¤Ë·Ò¤®¡¢¥Þ¥°¥í¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¥Þ¥°¥í¤¬Ë½¤ì¤ëÅÙ¤Ë´¬¤¾å¤²µ¡¤Ï·ã¤·¤¯²óÅ¾¡£
¡ÖÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤è¡¢¿ÀÍÍ¡¢Íê¤à¡Ä¡×
µ§¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿µ½Å¤Ë¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¡£¤³¤Î°ú¤¤Î¶¯¤µ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÊª¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª
¤Ê¤ó¤È¤«°ú¤´ó¤»¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤Î¼ÍÄøµ÷Î¥¤Ø¡£¥â¥ê¤Ç¤È¤É¤á¤Î°ìÁ®¤òÊü¤Á¡¢¸«»ö»ÅÎ±¤á¤¿¡£
Á¥¾å¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢205kg¤ÎµðÂç¥Þ¥°¥í¡£¹Á¤Ë¤Ï¡¢µÈÊó¤òÊ¹¤¤¤¿ºÊ¡¦²Æ»Ò¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¥Þ¥°¥í¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ19Ç¯¡£µðÂçµû¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¿åÅè¤ÎÌÜ¤Îµ±¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤¬ºÇ¸å¤Îµù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Öµù»Õ¤Ï¤Ê¤ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥Þ¥°¥í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äà¤ì¤ë¿Í¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¤â¡Ä¡×
Î¶Èô¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¶¯É÷¤¬¿á¤¡¢¾®·¿Á¥¤Ç¤Ï³¤¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤È¤¨³¤¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Äà¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ³ÎÁÂå¤À¤±¤¬¤«¤µ¤à¡£
¤µ¤é¤Ë²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢µù»Õ¤Î¤Ê¤ê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¡¢¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤Ï2çÛ¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿åÅè¤ÏÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£
Ï¢Æü¤Î¤·¤±¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÂÍÑ¤Î¥¢¥ª¥ê¥¤¥«¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤¬¡¢µù¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¿åÅè¤Î¥À¥ó¥Ö¤Î¤¹¤°²£¤Ç¥Þ¥°¥í¤¬Ä·¤Í¤¿¡ª ¤·¤«¤·¡¢¥¤¥«¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¿åÅè¤Ï¥¤¥«¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ê¤ÎÍÄµû¡¦¥Õ¥¯¥é¥®¤ò±Â¤ËÁ¥¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¡Ö±ÈÄà¤êµù¡×¤ËºîÀï¤òÊÑ¹¹¡£¥À¥ó¥Öµù¤ÏÄ¬¤ÎÎ®¤ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢±ÈÄà¤êµù¤Ê¤éÁ¥¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥°¥í¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ø±Â¤òÎ®¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÀï¤¬¡¢¸«»ö¤ËÅªÃæ¡ª ´È¤¬¤·¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥°¥í¤¬¶ô¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÖÍê¤à¤¸¤ã¡ª¡×
ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤òµ¯Æ°¡£79ºÐ¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¤³¤¿¤¨¤ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢½Å¤µ145kg¤Î¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¡£
µù¤ò½ª¤¨¤¿¿©Âî¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤Î±Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¢¥ª¥ê¥¤¥«¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¿åÅè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Æ»Ò¤Î¼êÎÁÍý¤¬²¿¤è¤ê¤Î¤´ÃÚÁö¤À¡£
µù»Õ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÎ¶Èô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿åÅè¤Ï¡¢27ºÐ¤Î»þ¡¢ÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎËö¤Ë²Æ»Ò¤È·ëº§¡£
30Âå¤«¤é¤Ï·úÀß¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éÃÏ¸µ¤ËÌá¤ê¡¢µù»Õ¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿åÅè¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤¬¡¢°¦ºÊ¡¦²Æ»Ò¡£¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÈÉ¹Âå¡£Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¦¡£
¸¥¿ÈÅª¤ËÆ¯¤¡¢ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¿åÅè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿²Æ»Ò¡£¿åÅè¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²Æ»Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ù¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÌëÌÀ¤±Á°¡¢º£Æü¤â¿åÅè¤Ï1¿Í¤Ç³¤¤Ø½Ð¤ë¡£¸ª¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¶â¤µ¤ó¤Ï83ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¡ÊÎ¶Èô¤ÎºÇÄ¹Ï·µù»Õ¤À¤Ã¤¿À®ÅÄ¶â±Ù¤µ¤ó µýÇ¯83¡Ë¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ä¥Þ¥°¥í¤¬¶ô¤Ã¤¿¡ª
¾Ð´é¤Ç¥Æ¥°¥¹¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¿åÅè¡£ÉÔ»×µÄ¤È¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤ÇÄË¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ª¤¬¼£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¼ê±þ¤¨¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢µðÂç¥Þ¥°¥í³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«!? Â³¤¤Ï¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
