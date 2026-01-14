¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ë¾¾ÅÄæÆÂÀ¤ä³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¡É×¤ÏD¥êー¥¬ー¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢D¥êー¥¬ー¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸åÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê¤ª»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Æó¿Í¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êì¡¦¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ïー¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬¡¢·»¡¦¾¾ÅÄæÆÂÀ¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤¦É±¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥Ïー¥È¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡£Â¾¤Ë¤âDragon Ash¤Î¥É¥é¥Þー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëºù°æÀ¿¤ä¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡¢½÷Í¥¤ÎÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¤äÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡¢²Î¼ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥±¥¤¤é¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤Î¹¤µ¤¬±®¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÆ£¤ÈÆ±¤¸D¥êー¥¬ー¤«¤é¤âÂ¿¤¯½Ë¼¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡É×¤Î¸åÆ£¤Ï¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡¦D¥êー¥°¤Î¡ØFULLCAST RAISERZ¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ëD¥êー¥¬ー¤Ç¤¢¤ê¡¢LDH JAPAN½êÂ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡ØRAG POUND¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Jr Twiggz ¡ÈKTR¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
