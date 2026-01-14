¹â¶¶ÂçæÆ¤Î¹Ã¹â¤¤¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤!¡×¤ËÏÂÅÄ²íÀ®¤¬Âç¥¦¥± ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡ÙÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷µÇ°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù(Á´6ÏÃ)¤¬ÃÏ¾åÇÈ(Ëè½µ²ÐÍË24:45¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè1ÏÃÊüÁ÷¤ÎÄ¾Á°¤ËW¼ç±é¤ÎÏÂÅÄ²íÀ®¤È¹â¶¶ÂçæÆ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìË½Áö(?)¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Öwww¡×¤ÇÊ¨¤¯¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¢¨)¡Ä¹â¶¶¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×
(º¸¤«¤é)¹â¶¶ÂçæÆ¡¢ÏÂÅÄ²íÀ®
¡û¡ÖÁ°²ó¤¬Ì¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Î´¶ÁÛ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¡Ä¡×¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤¬Ï¢Â³
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¤Ï¡¢Àõ°æÀ¾»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£¾ð¤Ë¸ü¤¤¼ãÆ¬¡¦ÊÒ²¬(ÏÂÅÄ)¤È¡¢¤½¤Î¼ãÆ¬¤ò¡Ö»¦¤¹¡×Ì©Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼ã¼êÁÈ°÷¡¦¾®ÅÄÅç(¹â¶¶)¤¬¡¢Î¹¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥ä¥¯¥¶¡ßBL¡ßÎ¹¤ÎÀÚ¤Ê¤¯Ç®¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈÈÇ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö°ã¤¦¤Î?¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¯Â³¤¯¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¤¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡¢¥¼¥í¤«¤é¤À¤è¡×¤È´üÂÔ´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÂè1ÏÃ¤òµÇ°¤·¤Æ¤Þ¤º¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£Âè1°Ì¤Ï¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡¢Âè2°Ì¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡×¡¢Âè3°Ì¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡¢Âè4°Ì¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡¢Âè5°Ì¤Ï¡Ö¼ç±é¤Î2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂè5°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤â»×¤ï¤º¡Ö¼ç±é¤Î2¿Í(ËÜ¿Í)¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤ÈÁáÂ®¤ª¤É¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¾Ð¤¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
Âè1°Ì¤Î¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¸¶ºî¥ê¥¹¥Ú¥¹¥È¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼ç±é¤Î2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¾ð¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤ä¡¢¡Ö¸¶ºî¤Ë¤Ê¤¤¤·¡Á¤ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¤ÈÆ±¤¸¹½¿Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢ËþÂ¤²¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè2°Ì¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î´§¥é¥¸¥ª¤Ë¡¢¼çÂê²Î¡ÖÅÌÁ³ - Tsurezure¡×¤ò²Î¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»³ËÜÂçÅÍ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢À¸²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹ÏÂÅÄ¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤·¤¤ê¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¶Ê¤â±ÇÁü¤âÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í!¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¹â¶¶¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè3°Ì¤Î¡Ö±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¾åÛêÂçÊå»á¤¬ÁêÅö¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÎ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë·Ê¿§¤äÉ÷·Ê¤È¤«¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Âè4°Ì¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÂè4ÏÃ¤Î»Ø¥¥¹(¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¥¥¹¤ò¤¹¤ë)¥·¡¼¥ó¡¢¤Þ¤¿Âè1ÏÃ¤«¤é¤ÏÇ®¤¤¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¾®ÅÄÅç¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿ÊÒ¶Í¤¬¡ÖÇ®¤Ã!¡×¤ÈÁû¤®¡¢¡Ö¤Õ¤¦¤Õ¤¦¤·¤í¡×¤ÈÎä¤Þ¤µ¤»¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö½ã°¦¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Öº£Æü(ÃÏ¾åÇÈ¤Ç)»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢1ÏÃ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ëº¤ì¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹â¶¶¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Ë¤ÏÉâ¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ý¤ä¤Ý¤ä¤·¤Æ¤ë¤Î?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡£¤³¤ì¤Ë¹â¶¶¤â¼«³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤¬Ì¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¤ÇÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¡¢2¿Í¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡û¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥³¥íÁÈ°÷¡×¤Ë·èÄê
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤ÀÌ¾¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Îã¤¨¤Ð¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥â¥Î¥Î¥Õ¡×¡¢THE ALFEE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥ëÃæ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ¾¾Î¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÖÁÈ°÷¡×¡¢¡Ö¼ËÄï¡×¤Ê¤É¤Î¸õÊä¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥³¥í¤ÎÌ±¤È¤«¤Í¡×¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¶¦¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¶¡¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¢! Î¹¤Î¤ª¶¡¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¹â¶¶¤¬¡¢¡ÖÎ¹¿Í¡Ä¤¿¤Ó¤ó¤Á¤å¤È¤«¡£ÁÈ°÷¤Ï¡¢¤¯¤ß¤ó¤Á¤å¤È¤«¡×¤È¡¢²ÆìÊÛ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éË½Áö(!?)¡£ÏÂÅÄ¤â¡Ö¤¯¤ß¤ó¤Á¤å¡¢³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥«¥ª¥¹¤ÊÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥³¥íÁÈ°÷¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£³§¤Ç¥¢¥Ê¥³¥íÁÈ¤È¤«¤Í¡×¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥³¥íÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í!¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÈ°÷¤òÁý¤ä¤·¤ÆºÇ¶¯¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×(¹â¶¶)¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤ò¤Ç¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡×(ÏÂÅÄ)¤È¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄù¤á¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Î³¸¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤â¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥³¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Õ¤¦¤Õ¤¦¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¥ã¥é¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡£¹â¶¶¤¬¡Ö(¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤È)¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö²¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡×¤ÈÂç¥¦¥±¤·¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¶õ´Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¯¥·¥ç¥¿¥¤¥à¤Ë¡£»Ø¥¥¹¤Î¤Û¤«¡¢2¿Í¤¬»£±Æ»þ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¡£¤Þ¤À¡¢¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤!¡×¤È¾Ð´é¤Ç¶»¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î2¿Í¤â¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥°¥À¥°¥À¤Ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¡¢ÆþÇ°¤Ê¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢2¿ÍÆ±»þ¤Ë¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤!¡×¤È¸À¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¹â¶¶¤ÎÀ¼¤¬°Û¾ï¤Ë¹Ã¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÏÂÅÄ¤¬Å¾¤¬¤ê²ó¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âµ¯¤³¤ê¡¢Á°²óÆ±ÍÍ¡¢»Ï½ª¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°áÎØ¿¸°ì ¤¤Ì¤ï ¤·¤ó¤¤¤Á ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²È¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¸å¤Ëµ¢¹ñ¡£»¨»ï¡ÖTV¥¬¥¤¥É¡×¡Ö¥á¥ó¥º¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÖORICON NEWS¡×¡Ö½µ´©½÷ÀPRIME¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¸ø¼°HP¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¡ÖJEN¡×¡¢½ñÀÒ¡Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤ï¤»¤ëÅìµþÁªÈ´¥°¥ë¥á2014¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¤¤¤«¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡×(¥Í¥¿Äó¶¡)¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ´ë²è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìË½Áö(?)¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Öwww¡×¤ÇÊ¨¤¯¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(º¸¤«¤é)¹â¶¶ÂçæÆ¡¢ÏÂÅÄ²íÀ®
¡û¡ÖÁ°²ó¤¬Ì¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Î´¶ÁÛ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¡Ä¡×¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤¬Ï¢Â³
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¤Ï¡¢Àõ°æÀ¾»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£¾ð¤Ë¸ü¤¤¼ãÆ¬¡¦ÊÒ²¬(ÏÂÅÄ)¤È¡¢¤½¤Î¼ãÆ¬¤ò¡Ö»¦¤¹¡×Ì©Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼ã¼êÁÈ°÷¡¦¾®ÅÄÅç(¹â¶¶)¤¬¡¢Î¹¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥ä¥¯¥¶¡ßBL¡ßÎ¹¤ÎÀÚ¤Ê¤¯Ç®¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈÈÇ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö°ã¤¦¤Î?¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¯Â³¤¯¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¤¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡¢¥¼¥í¤«¤é¤À¤è¡×¤È´üÂÔ´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÂè1ÏÃ¤òµÇ°¤·¤Æ¤Þ¤º¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£Âè1°Ì¤Ï¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡¢Âè2°Ì¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡×¡¢Âè3°Ì¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡¢Âè4°Ì¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡¢Âè5°Ì¤Ï¡Ö¼ç±é¤Î2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂè5°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤â»×¤ï¤º¡Ö¼ç±é¤Î2¿Í(ËÜ¿Í)¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤ÈÁáÂ®¤ª¤É¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¾Ð¤¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
Âè1°Ì¤Î¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¸¶ºî¥ê¥¹¥Ú¥¹¥È¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼ç±é¤Î2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¾ð¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤ä¡¢¡Ö¸¶ºî¤Ë¤Ê¤¤¤·¡Á¤ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¤ÈÆ±¤¸¹½¿Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢ËþÂ¤²¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè2°Ì¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î´§¥é¥¸¥ª¤Ë¡¢¼çÂê²Î¡ÖÅÌÁ³ - Tsurezure¡×¤ò²Î¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»³ËÜÂçÅÍ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢À¸²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹ÏÂÅÄ¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤·¤¤ê¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¶Ê¤â±ÇÁü¤âÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í!¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¹â¶¶¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè3°Ì¤Î¡Ö±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¾åÛêÂçÊå»á¤¬ÁêÅö¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÎ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë·Ê¿§¤äÉ÷·Ê¤È¤«¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Âè4°Ì¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÂè4ÏÃ¤Î»Ø¥¥¹(¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¥¥¹¤ò¤¹¤ë)¥·¡¼¥ó¡¢¤Þ¤¿Âè1ÏÃ¤«¤é¤ÏÇ®¤¤¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¾®ÅÄÅç¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿ÊÒ¶Í¤¬¡ÖÇ®¤Ã!¡×¤ÈÁû¤®¡¢¡Ö¤Õ¤¦¤Õ¤¦¤·¤í¡×¤ÈÎä¤Þ¤µ¤»¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö½ã°¦¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Öº£Æü(ÃÏ¾åÇÈ¤Ç)»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢1ÏÃ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ëº¤ì¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹â¶¶¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Ë¤ÏÉâ¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ý¤ä¤Ý¤ä¤·¤Æ¤ë¤Î?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡£¤³¤ì¤Ë¹â¶¶¤â¼«³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤¬Ì¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¤ÇÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¡¢2¿Í¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡û¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥³¥íÁÈ°÷¡×¤Ë·èÄê
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤ÀÌ¾¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Îã¤¨¤Ð¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥â¥Î¥Î¥Õ¡×¡¢THE ALFEE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥ëÃæ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡Ù¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ¾¾Î¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÖÁÈ°÷¡×¡¢¡Ö¼ËÄï¡×¤Ê¤É¤Î¸õÊä¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥³¥í¤ÎÌ±¤È¤«¤Í¡×¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¶¦¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¶¡¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¢! Î¹¤Î¤ª¶¡¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¹â¶¶¤¬¡¢¡ÖÎ¹¿Í¡Ä¤¿¤Ó¤ó¤Á¤å¤È¤«¡£ÁÈ°÷¤Ï¡¢¤¯¤ß¤ó¤Á¤å¤È¤«¡×¤È¡¢²ÆìÊÛ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éË½Áö(!?)¡£ÏÂÅÄ¤â¡Ö¤¯¤ß¤ó¤Á¤å¡¢³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥«¥ª¥¹¤ÊÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥³¥íÁÈ°÷¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£³§¤Ç¥¢¥Ê¥³¥íÁÈ¤È¤«¤Í¡×¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥³¥íÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í!¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÈ°÷¤òÁý¤ä¤·¤ÆºÇ¶¯¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×(¹â¶¶)¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤ò¤Ç¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡×(ÏÂÅÄ)¤È¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄù¤á¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Î³¸¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤â¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥³¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Õ¤¦¤Õ¤¦¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¥ã¥é¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡£¹â¶¶¤¬¡Ö(¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤È)¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö²¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡×¤ÈÂç¥¦¥±¤·¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¶õ´Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¯¥·¥ç¥¿¥¤¥à¤Ë¡£»Ø¥¥¹¤Î¤Û¤«¡¢2¿Í¤¬»£±Æ»þ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¡£¤Þ¤À¡¢¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤!¡×¤È¾Ð´é¤Ç¶»¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î2¿Í¤â¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥°¥À¥°¥À¤Ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¡¢ÆþÇ°¤Ê¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢2¿ÍÆ±»þ¤Ë¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤!¡×¤È¸À¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¹â¶¶¤ÎÀ¼¤¬°Û¾ï¤Ë¹Ã¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÏÂÅÄ¤¬Å¾¤¬¤ê²ó¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âµ¯¤³¤ê¡¢Á°²óÆ±ÍÍ¡¢»Ï½ª¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°áÎØ¿¸°ì ¤¤Ì¤ï ¤·¤ó¤¤¤Á ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²È¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¸å¤Ëµ¢¹ñ¡£»¨»ï¡ÖTV¥¬¥¤¥É¡×¡Ö¥á¥ó¥º¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÖORICON NEWS¡×¡Ö½µ´©½÷ÀPRIME¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¸ø¼°HP¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¡ÖJEN¡×¡¢½ñÀÒ¡Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤ï¤»¤ëÅìµþÁªÈ´¥°¥ë¥á2014¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¤¤¤«¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡×(¥Í¥¿Äó¶¡)¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ´ë²è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é