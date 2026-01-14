¡ÖNintendo Switch 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¸ø³«2025Ç¯¤ËÍ·¤ó¤ÀSwitch2/Switch¥½¥Õ¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï1·î14Æü¡¢2025Ç¯¤Ë¤¢¤½¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖNintendo Switch 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸ø³«´ü´Ö¤Ï2·î17Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖNintendo Switch 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î½¸·×´ü´ÖÃæ¡¢Nintendo Switch 2/Nintendo Switch¤Ç¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¿Í¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Úー¥¸¡£±ÜÍ÷¤Ë¤Ï¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1Ç¯´Ö¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤À¥½¥Õ¥È3¤Ä¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Í·¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤ò¤â¤È¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¡£¤³¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¡Ö¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤éSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÈNintendo Switch¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆNintendo Switch¤ò¤¢¤½¤ó¤ÀÆü¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤½¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤Î¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ê¤É¤òÇ¯¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤è¤¯¤¢¤½¤ó¤À°ìÉô¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤¬Æþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¢¡ÖNintendo Switch 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Î¥Úー¥¸
ÆÃ¤Ë¤è¤¯¤¢¤½¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤¬ºÇÂç3¤ÄÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½
¤¢¤½¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¤Î¹¥¤ß¤òÊ¬ÀÏ
·î¤´¤È¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤¢¤½¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
2025Ç¯¤Ë¤¢¤½¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ü¤¦
¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥È¡×¤ä¡¢¡Ö·î¤´¤È¤Î¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡×¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¤Î¹¥¤ß¡×¤Ï¡Ö¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤éSNS¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ë
Nintendo Switch¤È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
Nintendo Switch¤Ç¤¢¤½¤ó¤ÀµÏ¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
[¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹]2025Ç¯¤Ë¤¢¤½¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖNintendo Switch 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¸ø³«Ãæ¡£https://t.co/dXURuyCBknhttps://t.co/dXURuyCBkn- Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò (@Nintendo) January 14, 2026
