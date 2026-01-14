¡Ö¼«Âð¤Ë¤Ï°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë½Ð¿È¤Î¥³¥Ã¥¯¤¬¡Ä¡×¡¡¡È¶¦»ºÅÞ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡ÉÉÔÇËÅ¯»°»á¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¡¡¡Ö¼ñÌ£¤Î¿Í·Á¤¬1000ÂÎÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë·úÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡»ØÆ³Éô¤«¤éÂà¤¡ÖÌ¾ÍÀÌò°÷¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯¡£Ä¹¤é¤¯ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¡¢ÅÞ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ÉÔÇËÅ¯»°Á°µÄÄ¹¤¬ºòÇ¯12·î30Æü¡¢95ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¦»º¼çµÁ¼Ô¤ÎÁÇ´é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³¤Î±ü¤Ë¹ë²Ú¤Ê·úÊª¤¬¡ÄÉÔÇËÅ¯»°»á¤Î¡Ö»³Áñ¡×¡¡É×¿Í¤ÎÎÙ¤Ç¸«¤»¤¿¡È°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¡É¤â
¡ÖÍýÏÀ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¸å¤Ë¡È¶¦»ºÅÞ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔÇË»á¤¬ÆþÅÞ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1947Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìÂçºß³ØÃæ¤Ë³ØÀ¸ºÙË¦¤È¤Ê¤ê¡¢Â´¶È¸å¤ÏÅ´¹ÝÏ«Ï¢¤ÎËÜÉô½ñµ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£69Ç¯¤Ë½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¡¢°Ê¸åÏ¢Â³11´ü¡¢34Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂåµÄ»Î¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀïÁ°¤«¤éÈóÅ¾¸þ¤ò´Ó¤¤¤¿¡ÈÃæ¶½¤ÎÁÄ¡ÉµÜËÜ¸²¼£¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢
¡Ö70Ç¯¤Ë¤Ï40ºÐ¤Ë¤·¤ÆÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ½ñµ¶ÉÄ¹¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏµÜËÜ¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë°Ñ°÷Ä¹¡¢µÄÄ¹¤òÎòÇ¤¡£ÅÞÆâ¤¤Ã¤Æ¤ÎÍýÏÀÇÉ¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢Å·¹ÄÀ©¤È¼«±ÒÂâ¤ÎÂ¸ºß¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡È¥½¥Õ¥È²½Ï©Àþ¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ËÅÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸µ¶¦»ºÅÞÀ¯ºö°Ñ°÷Ä¹¤ÎÉ®ºä½¨À¤»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¢¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡¢¥ì¡¼¥Ë¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿»×ÁÛ²È¤ä³×Ì¿²È¤¿¤Á¤ÎËÜ¤òÅÞÆâ¤ÇºÇ¤â¤è¤¯ÆÉ¤ß¡¢ÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ËÍýÏÀ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ø½¬²ñ¤ä¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¡È²Ê³Ø¤ÎÌÜ¡É¤ÇÊª»ö¤òÀµ¤·¤¯¸«¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸·¤·¤¤°ìÌÌ
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç²÷³è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÞ±¿±Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¡£
¡ÖÁªµó¤Î¥Ó¥éºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢»Ö°ÌÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥±¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢À¯ºö°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¬ÉÔÇË¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü100¡ó¡¢½ñ¤Ä¾¤·¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¸¡¹¤È¡ÈÁ´Á³¥À¥á¤À¤è¡É¡È¤³¤ó¤Ê¤â¤ÎÃ¯¤¬ÆÉ¤à¤Î¡É¡È¿§¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¡É¤È¡£ÉÔÇË¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥±¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ó¥é¤Ï°ìËç¤âºþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ¸«¤òÉ¬»à¤Ë¥á¥â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÉ®ºä»á¡Ë
¡¡¤³¤ó¤Ê°ìËë¤â¡£
¡Ö´´Éô²ñ¤Ç»Ö°Ì¤µ¤ó¤¬°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ëÉÔÇË¤µ¤ó¤¬¡ÈËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡É¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤âÂ³¤¤¤Æ¡¢»Ö°Ì¤µ¤ó¤¬¤À¤¤¤ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡È»³Áñ¡É¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢
¡ÖÂç»ö¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÞ¤ÎÂÔ¶ø¤Ï¼ê¸ü¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÉ®ºä»á¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢86Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Ë»³Áñ¤ò·ú¤Æ¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤ÏÍÌ¾¤À¡£
¡Ö¼«Âð¤Ï±ÊÅÄÄ®¤«¤é¼Ö¤ÇÊÒÆ»1»þ´ÖÈ¾¤Ï¤«¤«¤ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ê»³±ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉßÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢±¿Å¾¼ê¤ä·ÙÈ÷°÷¡¢ÎÁÍý¿Í¤¬¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÞËÜÉô¤Î¿©Æ²¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎÁÍý¿Í¤Ï¡¢°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥³¥Ã¥¯·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÉÔÇËÉ×ºÊ¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢
¡Ö2³¬·ú¤Æ¤Î¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï10¿Í¤Û¤É¤¬ºÂ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤â¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤äÆüËÜ¼ò¤ò¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¶¿ÅÚ¿Í·Á¤ò1000ÂÎ¼ý½¸
¡¡½»µï¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤â¤¦1Åï·úÊª¤¬¤¢¤ê¡¢
¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ï½ñÊª¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÉÔÇË¤µ¤ó¤¬¼ñÌ£¤Ç½¸¤á¤¿¶¿ÅÚ¿Í·Á¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀìÍÑ¤ÎÃª¤ËÏÂÍÎÌä¤ï¤º1000ÂÎ°Ê¾å¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÉ®ºä»á¡Ë
¡¡¤¦¤Þ¤¤ÎÁÍý¤Ë¼ñÌ£»°Ëæ¡£Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢À¸³¶¶¦»ºÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤Â³¤±¤ë°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÇË¤µ¤ó¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¤âÉÂ±¡¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡³×Ì¿¤Ï¤¢¤ÎÀ¤¤Ë»ý¤Á±Û¤·¡£º£º¢¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¿¤Á¤È¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯1·î15Æü¹æ ·ÇºÜ
