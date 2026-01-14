¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥êー¥º¡ÖT-23 ¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー¡×¤¬6·î²¼½ÜÈ¯Çä¡ÖAOTP¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥¹¥íー¥È¡×¤È¡Ö¥µ¥¤¥É¥¦¥§¥¤¥º¡Ê¥¢¥ë¥Þ¥À¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖT-23 ¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡ÖT-23 ¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー¡×¤ò6·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,600±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÎòÂå±Ç²è¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥êー¥º¡×¤ÎÂè23ÃÆ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¤¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤¥à¡×¤«¤é¤Ï¡ÖAOTP-34 ¥ª¥ó¥¹¥íー¥È¡×¡Ê²Á³Ê¡§16,500±ß¡Ë¤È¡ÖAOTP-35 ¥µ¥¤¥É¥¦¥§¥¤¥º¡Ê¥¢¥ë¥Þ¥À¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ë¡×¡Ê²Á³Ê¡§6,600±ß¡Ë¤¬6·î²¼½Ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
T-23 ¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー
È¯ÇäÆü¡§6·î²¼½Ü Í½Äê
²Á³Ê¡§6,600±ß
Á´¹â¡§Ìó170mm
JAN¥³ー¥É¡§4904810941415
¡¡¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Ï¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤Î¹Ò¶õÊ¼¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥¹¥¿ー¥¹¥¯¥êー¥à¡¦¥¹¥«¥¤¥ïー¥×¤È¤Î3µ¡¤Ç¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ËÈæ¤ÙÂ¿¾¯ÈÜ¶þ¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Ìñ²ð¤´¤È¤ò¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥á¥¬¥È¥í¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÃéÀ¿¿´¤Ï¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤Î¼çÄ¥¤ä¹ÔÆ°¸¶Íý¤Ë¤Ïµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û ¥µ¥ó¥Àー¥¯¥é¥Ã¥«ーËÜÂÎ¡ß1 ¼çÍã¥Ñー¥Ä¡Êº¸¡Ë¡ß1 ¼çÍã¥Ñー¥Ä¡Ê±¦¡Ë¡ß1 ÈøÍã¥Ñー¥Ä¡Êº¸¡Ë¡ß1 ÈøÍã¥Ñー¥Ä¡Ê±¦¡Ë¡ß1 Éð´ï¥Ñー¥Ä¡ß2 ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß1
AOTP-34 ¥ª¥ó¥¹¥íー¥È
È¯ÇäÆü¡§6·î²¼½Ü Í½Äê
²Á³Ê¡§16,500±ß
Á´¹â¡§Ìó195mm¡Ê¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥«¥¹¥Õ¥ìー¥à»þ 550mm¡Ë
JAN¥³ー¥É¡§4904810073406
¡¡¥ª¥ó¥¹¥íー¥È¤Ï¡¢Ê¼´ï¼ÖÎ¾¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤Î¹¶·âÉôÂâ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥³¥ó¤Î¥êー¥Àー¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥È¥ìー¥éー¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¹¶·â»²ËÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥¹¥íー¥È¤òÃæ¿´¤Ë5ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥³¥ó¡ÊAOTP-34 ¥ª¥ó¥¹¥íー¥È°Ê³°¤ÏÊÌÇä¤ê¡Ë¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµðÂçÊ¼»Î¥Ö¥ëー¥Æ¥£¥«¥¹¤¬´°À®¡Ê¥ª¥ó¥¹¥íー¥È¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤Ë¹çÂÎ¡Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¥ó¥¹¥íー¥È¤Î¥È¥ìー¥éーÉôÊ¬¤ÏµðÂç¤ÊË¤Âæ¥âー¥É¤ËÊÑ·Á¡£¥Ç¥Ã¥ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÃç´Ö¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥³¥ó¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û ¥ª¥ó¥¹¥íー¥ÈËÜÂÎ¡ß1 ¥È¥ìー¥éーËÜÂÎ¡ß1 Ë¤Âæ¥Ñー¥Ä¡ß1 Ë¤Åã¥Ñー¥Ä¡ß2 ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß1
AOTP-35 ¥µ¥¤¥É¥¦¥§¥¤¥º¡Ê¥¢¥ë¥Þ¥À¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ë
È¯ÇäÆü¡§6·î²¼½Ü Í½Äê
²Á³Ê¡§6,600±ß
Á´¹â¡§Ìó156mm
JAN¥³ー¥É¡§4904810073420
¡¡¥µ¥¤¥É¥¦¥§¥¤¥º¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¤¹¤ëÆæÂ¿¤Àï»Î¡£Âç¤¤¤Ê¤ë°Ç¤ÎÎÏ¤Ë½¾¤¤¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤¿¤Á¤òº®Íð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÅë¾è¤¹¤ë¥é¥¤¥Àー¤Ï¥Û¥í¥°¥é¥à±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¥¦¥§¥¤¥º¤ÎÆ¬Éô¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥³¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î´¹ÁõÇ½ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤Î»Ñ¤ò»È¤¤Ê¬¤±Àï¾ì¤ò°ÅÌö¤¹¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û ¥µ¥¤¥É¥¦¥§¥¤¥º¡Ê¥¢¥ë¥Þ¥À¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ËËÜÂÎ¡ß1 ¥ß¥Ë¥³¥óËÜÂÎ¡ß1 Á°ÎØ¥Ñー¥Ä¡ß1 ¸åÎØ¥Ñー¥Ä¡ß1 Éð´ï¥Ñー¥Ä¡ß2 ¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ñー¥Ä A¡ß1 ¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ñー¥Ä B¡ß1 ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß1
(C)£Ô£Ï£Í£Ù