キャリック・ユナイテッド誕生が濃厚に ルーニーは「必ず力になりたい」。コーチングスタッフ入閣希望を表明
ルベン・アモリム前監督を解任し、現在はダレン・フレッチャー氏の暫定体制となっているマンチェスター・ユナイテッド。すでに2試合を消化したが、未だ勝利はない。
そんなユナイテッドだが、フレッチャー氏に続く新たな監督の就任が近づいている。それがクラブOBであるマイケル・キャリック氏だ。
移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、すでにクラブ間で契約をかわしており、あとは正式発表を残すのみだという。
その後はクラブを離れ、イングランド2部のチャンピオンシップでミドルズブラを指揮した。
『BBC』のポッドキャストである『Wayne Rooney Show』に出演したクラブOBであるウェイン・ルーニー氏は同番組で、元チームメイトであるキャリック氏の助けになりたいと、コーチングスタッフ入りを表明した。
「(キャリック体制にコーチとして加わる意思があるかと問われ)もちろんだ。考えるまでもない。ただ、(勘違いしてほしくないが)仕事を懇願しているわけではない。もしオファーがあれば、必ず力になりたいと思っている」
そんなルーニー氏は次の監督について「クラブのことを熟知した人材が必要だ」と語った。キャリック氏は選手として、コーチとしてユナイテッドに貢献しており、この状況を立て直すには最適な人物といえる。