「義姉に夢中な夫」…衝撃の三角関係チャンネルにMC陣が絶句！？最新YouTube事情
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。
1月8日（木）の放送は、「新ジャンルを開拓！今バズりまくっているYouTubeチャンネルSP」をお届け！
【動画】「義姉に夢中な夫」…衝撃の三角関係チャンネルにMC陣が絶句！？最新YouTube事情
これまでのYouTubeは、YouTuberという「人」を見て楽しむことが主流だったが、高い企画性や作り込んだコンテンツ自体がバズる新たな時代に突入！
今回は、これまでなかったジャンルに目を付けてバズった、新世代YouTubeチャンネルを紹介する。
衝撃の「ワケあり夫婦」
登録者数58.5万人（2026年1月現在。以下同）、「TikTok Awards Japan 2025」にノミネートされた夫婦チャンネル「旦那のじゅんとかえで」。夫のじゅんさんは11年前に妻のかえでさんと結婚したが、その後、かえでさんの姉・みさきさんが離婚して夫婦と同居することに。すると、じゅんさんが義理の姉・みさきさんに夢中になってしまったという。
そんな生々しすぎる“三角関係の同居生活”を公開！ ちなみに、動画を見たMC陣やゲストの鈴木優香は、夫婦のノリに若干引き気味だった(笑)。
高校の先生あるある
登録者数85.8万人の「ウンパルンパチューブ」。日本人なら1度は遭遇したことのある、高校教師の面倒くさい一面を寸劇形式で完全再現。シチュエーションが細かすぎるが、「分かる〜」と話題になっている。
しかし、動画を見たMCの名倉潤は共感ゼロだったようで、「俺らの時のあるあるやったら、(先生に)ボッコボコにやられた」と語っていた。
さらに番組では、ゲストの芸人・岡野陽一が独特すぎるYouTubeの楽しみ方を大暴露！
人がキレてる姿を見るのが大好きだという彼は、「国外 ブチギレ」で検索し、街で怒っている人の映像を見るという。
なお、ロシア人が喧嘩すると、すぐにビンなどで殴るそう。しかし、そういう映像ばかり見ていると心が荒んでしまうため、合間で“ロバの蹄を削る動画”を視聴(笑)。
交互に見て、サウナのように心を整えていると明かしていた。