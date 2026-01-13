池袋駅から徒歩6分。繁華街から少し離れた通りに現れるのが、「マーメイドコーヒーロースターズ 池袋本店」です。

グリーンとブラウンを基調とした外観が目印で、店先には人魚モチーフのオブジェも。思わず足を止めたくなる佇まいです。

デザイナーのKoyumiさんが描いた人魚がお店のロゴ

「マーメイドコーヒーロースターズ」は東京・池袋と明大前、北海道・札幌に店舗を展開するコーヒーロースター。

"元気と笑顔"をモットーに、帰り際にはスタッフが店先まで見送ってくれるのも印象的です。取材時も明るく声をかけてくださり、アットホームな雰囲気が感じられました。

池袋本店は、地下1階から地上3階、屋上まで続く5フロア構成。

オーナーが世界各地から集めたインテリアや小物が随所に並ぶ“秘密基地”のような空間で、フロアごとに異なる雰囲気を楽しめます。

店内にはテーブル席とカウンター席があり、席数は合わせて約70席。テーブルや椅子はひとつとして同じものがなく、訪れるたびに違った景色に出合えるのも楽しみのひとつです。



フロアごとに世界観が異なる店内

地下1階は、"アメリカンヴィンテージ"をテーマにしたフロア。無機質なコンクリート壁に囲まれた空間に、1980年代のアートや看板、革張りのソファが配され、落ち着いた雰囲気が広がります。

壁にピンボール台が設置されているのも印象的！※こちらは展示用で実際に遊ぶことはできません

お客様にスタッフの元気が伝わるよう、オープンキッチンを囲むレイアウトになっている1階フロア。木の床や柱、クマのオブジェが温かな雰囲気を演出しています。注文と受け取りを行う場所でありながら、座席も設けられているため店内のにぎわいを感じながら過ごせるのも特徴です。

店名のとおり焙煎所も兼ねており、1階ではコーヒー豆の販売も行っています。試飲ができるのもうれしいポイント。味わいや香りで気に入った豆があれば、自宅用やおみやげ用に選んでみてはいかがでしょうか。「マーメイドコーヒーロースターズ 池袋本店」では、このあと紹介するスコーンをはじめ、フードメニューはすべて店内で手作り。1階奥のスペースでは、調理の様子を間近に見ることもできます。

2、3階や屋上へと続く階段にも、目を引く装飾が並びます。海外の像や動物の剥製など、オーナーのこだわりが感じられるアイテムがたくさん！移動の時間も楽しめるのが素敵です。

2階に上がると見えてくるのは、“リゾート”をテーマにしたフロア。大きな窓に囲まれた開放的な空間に、ラタン調の椅子やグリーンが配され、リゾートを思わせる心地よさが広がっています。

お手洗いのマークにも遊び心が感じられ、思わず写真に収めたくなるポイントです♪

3階は“美術館”をイメージしたフロアで、壁には多くの絵画が飾られています。どの席からでもさまざまな作品を眺められる造りになっており、アートに囲まれて過ごせるのが魅力です。

このフロアには、店内の雰囲気に合わせて特注で制作されたオリジナルの照明も。空間の世界観を引き立てる、さりげないこだわりが感じられます。

3階の一部の座席には、自由に遊べるチェス盤が用意されています。「マーメイドコーヒーロースターズ」は空いている好きな席を利用できるので、ボードゲームが好きな方はチェックしてみてください。

屋上に広がるのは、池袋の街を見渡せるテラス席。グリーンが多く配された空間でリフレッシュ。屋根が付いているため、お天気を気にせず利用できます！

画像左から「コーヒーレモネード」710円のアイス、ホット

「マーメイドコーヒーロースターズ 池袋本店」は、内装だけでなくメニューのラインナップも充実！コーヒーを中心としたドリンク23種、フード8種が揃っています。なかでも、編集部が注目したいのは「コーヒーレモネード」。国産のノーワックスレモンを使った甘酸っぱいレモネードに、フルーティな味わいのエスプレッソを合わせた、シグネチャードリンクです。

ひと口飲むと、レモンとエスプレッソの甘み、酸味がふわっと広がり、あとからほどよい苦味が感じられます。甘み・酸味・苦味のバランスがよく、コーヒー×レモンというユニークな組み合わせながらも気がつけば最後まで飲み干してしまう、クセになる味わいです。

「ほうじ茶とホワイトチョコレートのスコーン」320円

「ほうじ茶とホワイトチョコレートのスコーン」は、通年人気のフードメニュー。現地に足を運び、農家の方から直接仕入れている滋賀県・土山茶（つちやまちゃ）の茶葉と、ホワイトチョコレートを生地に練り込んでいます。

外はカリッと香ばしく、中はふんわりとした食感。生地と茶葉の香ばしさが口いっぱいに広がり、ホワイトチョコレートのほのかな酸味がやさしい甘さの生地とよく合います。



「マーメイドコーヒーロースターズ 池袋本店」にはオーナーの趣味とこだわりを感じる空間とドリンク・フードメニューがあります。“芸術にふれながらゆったりと過ごす”、そんなカフェタイムを体験してみたい方はぜひ足を運んでみてくださいね。



◼︎マーメイドコーヒーロースターズ 池袋本店

（まーめいどこーひーろーすたーず いけぶくろほんてん）

住所：東京都豊島区東池袋1-23-4

TEL：03-5962-0885

営業時間：9〜22時

アクセス：池袋駅から徒歩6分

定休日：不定休



