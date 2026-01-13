WireworldのHDMIケーブル「Platinum Starlight 48」

ナスペックは、Wireworldブランドの最高級HDMIケーブル「Platinum Starlight 48」と、電源ケーブル「Silver Electra」「Electra」「Aurora」「Stratus」を1月20日より発売する。

HDMIケーブル「Platinum Starlight 48」

・1m「PSH48/1.0m」 198,000円

・2m「PSH48/2.0m」 297,000円

・3m「PSH48/3.0m」 396,000円

写真左から「Stratus」、「Aurora」、「Electra」、「Silver Electra」

電源ケーブル「Silver Electra」

・1m「SEP10/1.0m」 104,500円

・1.5m「SEP10/1.5m」 126,500円

・2m「SEP10/2.0m」 148,500円

※2.5m以上は特注。0.5mごとに22,000円

電源ケーブル「Electra」

・1m「ELP10/1.0m」 77,000円

・1.5m「ELP10/1.5m」 90,750円

・2m「ELP10/2.0m」 104,500円

※2.5m以上は特注。0.5mごとに13,750円

電源ケーブル「Aurora」

・1m「AUP10/1.0m」 58,300円

・1.5m「AUP10/1.5m」 66,550円

・2m「AUP10/2.0m」 74,800円

※2.5m以上は特注。0.5mごとに8,250円

電源ケーブル「Stratus」

・1m「STP10/1.0m」 42,900円

・1.5m「STP10/1.5m」 47,850円

・2m「STP10/2.0m」 52,800円

※2.5m以上は特注。0.5mごとに4,950円

HDMIケーブル「Platinum Starlight 48」

Platinum Starlight 48

8K/60p 36bit(4:4:4)や4K/120p 36bit(4:4:4)、8K/30p 48bit(4:4:4)など、48Gbps伝送に対応したWireworld製HDMIケーブルのフラッグシップモデル。

Series 8のHDMIケーブル専用に開発・最適化された新技術「Uni-Path Design」を採用。外来ノイズと信号損失を低減し、信号(電磁)エネルギー伝送の効率化、外来ノイズに対するシールド効果の向上を実現。

伝送ロスが無く、オリジナルの信号を忠実に維持・伝送することによって、デジタル映像・音声情報を余すことなく伝送し、機器のパフォーマンスを最大限引き出した。

ケーブル断面図

導体はSolid Silverで、絶縁体はComposilex 3。また、製造過程で金属の構造を制御するグレイン・オプティマイズド処理を施したGrain Structureを採用。これによりケーブルの方向性に沿った導体構成が可能となりハイレベルの忠実性を実現しているという。

ほかにも、独自のSilver-cladプラグ、剛性と制振性を備えたカーボンファイバー製シェルを採用した。

電源ケーブル「Silver Electra」

Silver Electra

Silver Electra(シルバーエレクトラ)は、最高純度のOCC-7N Silver-clad Copper導体と、静寂なComposilex 5絶縁体を採用したモデル。「解像度、ダイナミクス、そして三次元的な音像のフォーカスは、Platinum Electra 10に次ぐレベル」だという。

取り回しに優れた、フラット構造の12AWGケーブル。フルテック製の高品質オーディオグレードプラグ(「FI-11M-N1(G)」「FI-11-N1(G)」)を採用している。

電源ケーブル「Electra」

Electra

ノイズキャンセリング技術「Fluxfield」ケーブルデザインに、Composilex 5絶縁体、最高純度のOCC-7N Copper導体を組み合わせたモデル。

「明瞭度、音像のフォーカス、そしてダイナミックな迫力において劇的な改善をもたらし、優れたシステムを真に格別なものへと変貌させることができる」としている。

電源ケーブル「Aurora」

Aurora

銀を追加したSilver-clad OFC導体とComposilex 5絶縁体を組み合わせた、電源ケーブルのミドルライン。

電源ケーブル「Stratus」

Stratus

Oxygen-Free Copper導体とComposilex 5絶縁体を組み合わせた、エントリーモデル。