ロサンゼルス・ドジャースの球団カメラマンであるジョン・スーフー氏が1月8日、Instagramを更新。ボブルヘッドのコレクションの写真を公開した。

「The SooHoo Scrapbook“Which Ones Do YOU Have?”」と公開されたのは、棚に並べられた60体を超えるドジャース選手たちのボブルヘッドの写真。中には大谷翔平（31）や佐々木朗希（24）、野茂英雄（57）ら日本人選手たちのボブルヘッドも。スーフー氏は「Me? None!…The partial collection of @ladodgerstravel」と、ドジャースでチーム遠征部門の上級ディレクターを務めるスコット・アカサキのコレクションであることを明かした。

【画像】ドジャース選手たちのボブルヘッドコレクション（画像はjon.soohoo Instagramより引用）

この投稿には国内外のInstagramユーザーから「私も欲しい」「コレクターですね」「一体一体の人形と御本人との接点があるって凄い事ですよね！」「だるまが素敵です」「The Greatest Heroes」といったコメントが寄せられた。