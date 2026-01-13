ハウス食品が「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待＆素敵なパークグッズプレゼントキャンペーン」を開催！

キャンペーン期間中に対象商品を購入したレシートで応募すると、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポート（ペア）やパークグッズなどの賞品が、抽選で合計470名に当たります☆

「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"スペシャルナイトご招待＆素敵なパークグッズプレゼントキャンペーン」詳細

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーである「ハウス食品」

ハウス食品では、「東京ディズニーシー®25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待＆素敵なパークグッズプレゼントキャンペーン」が期間限定で実施されています。

期間中、対象商品を購入したレシートで応募すると、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポート（ペア）やパークグッズなどの賞品が、抽選で合計470名に当たるキャンペーンです☆

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待＆素敵なパークグッズプレゼントキャンペーン」詳細

レシート有効期間：2026年1月13日（火）〜2026年2月28日（土）

応募方法：キャンペーン期間中に対象商品を購入されたレシートの画像をキャンペーンサイト上にアップロードするとシールが貯まります。期間中に貯まったシール数に応じて、各コースに応募できます。

※キャンペーン参加には、アカウント登録が必要となります

※期間中何回でも応募ができます

キャンペーンサイト：URL：https://housefoods.jp/event/tds25housecp/index.html

賞品：

A賞（8シールで応募）：東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待（ペア）＋パークグッズ「レトルトカレー（ジーニー）2個」当選人数：150組300名B賞（8シールで応募）：東京ディズニーシーオリジナル「ダッフィー＆フレンズ20周年カラフルハピネス」ぬいぐるみバッジ（7体セット）当選人数：50名C賞（4シールで応募）：「ディズニー映画『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』テーマ」東京ディズニーリゾート®オリジナルぬいぐるみバッジ（3体セット）当選人数：100名D賞（24シールで応募）：東京ディズニーシー オリジナルぬいぐるみ（ダッフィーL）サイズ：高さ約65cm当選人数：20名

対象商品：

2シール対象バーモントカレー（※）／ジャワカレー（※）／こくまろカレー（※）／X-BLEND CURRY（クロスブレンドカレー）／ホワイトカレー／ブラックカレー／レッドカレー／印度カレー（※）／ごちレピライス（キーマカレーのみ）／プライムカレーシリーズ／シェフズアレンジシリーズ／特定原材料8品目不使用シリーズ／ザ・カリー／ベジタベルカレー／海の幸カレー／北海道シチュー（※）／北海道チャウダー／シチューミクス（※）／コクの贅沢シチュー／ビストロシェフ／完熟トマトのハヤシライスソース（※）／熟成デミグラスソースのハッシュドビーフ／こくまろハヤシ／プロ クオリティシリーズ（パスタソース除く）／レトルトバーモントカレー／レトルトジャワカレー／ザ・ホテルカレー○カレーでニクる。／咖喱屋カレー（小盛）※小箱を除きます1シール対象：カレーパートナーシリーズ（一部）／咖喱屋カレー（箱）／下町BISTRO CURRY／ククレカレー／ぎゅっと濃厚 玉ねぎカレー※対象商品はキャンペーン期間中に追加・変更が生じる可能性があります。詳細はキャンペーンサイトを確認ください

当選発表：

・当選者様の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます

・当選者様への賞品の発送は、2026年3月中旬頃を予定しております

開園25周年を迎える東京ディズニーシーにて、25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を2026年4月15日より開催。

パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾がパーク全体を彩り、祝祭感に包まれた一年を盛り上げます。

そこで今回、一足先に開催される「東京ディズニーシー®25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」に150組300名が招待されます。

また、東京ディズニーシーオリジナルぬいぐるみ（ダッフィーL）や、

「ディズニー映画『ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士』テーマ」東京ディズニーリゾートオリジナルぬいぐるみバッジ（3体セット）

「ダッフィー＆フレンズ20周年カラフルハピネス」ぬいぐるみバッジ（7体セット）など素敵な賞品も当たるキャンペーンとなっています。

※東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポートは、指定日時（2026年4月12日(日)19:30-22:30）の間、東京ディズニーシーに入場できるチケットです

スペシャルナイトパスポート（ペア）やパークグッズなどの賞品が抽選で合計470名に当たるキャンペーン。

ハウス食品の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待＆素敵なパークグッズプレゼントキャンペーン」は、2026年2月28日まで開催中です☆

