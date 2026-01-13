話題のキャラ、深夜ラジオのパーソナリティー挑戦 『パペットスンスンのオールナイトニッポンX』決定、ゲストも登場へ
話題のキャラクター「パペットスンスン」が、2月13日放送のニッポン放送『パペットスンスンのオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00〜1：00）でパーソナリティーを務めることが決まった。
【写真】かわいい…ラジオマイクに向かうパペットスンスン
「パペットスンスン」は、パペットの国「トゥーホック」に暮らす6歳のスンスンと仲間たちの日常を描いた作品で、SNS総フォロワー数は300万人を超えるなど、幅広い年代から人気を集めている。
主人公・スンスンが『オールナイトニッポンX』に初登場し、ショートムービー『パペットスンスン』を放送中のフジテレビ『めざましテレビ』メインキャスターである井上清華アナウンサーをゲストに迎え、トークをたっぷり届ける。ここでしか聴くことのできない貴重なスンスンのトークとなる。
また、番組の中ではリスナーの「ふわあっ♪」と感じた瞬間を紹介する「ふわあっ♪コレクション」のコーナーや、スンスンがリスナーおすすめの“夜に聴きたい音楽”を楽しむ「わたしのBEST SONG」などのコーナーを予定。スンスンへの質問、お悩み相談、メッセージなどの「ふつおた」も募集する。
■パペットスンスン コメント
こんにちはっ！パペットスンスンですっ！
2月13日金曜日の、オールナイトニッポンXに出ますっ！
井上さんとたくさんお話をしますっ！
よろしくお願いしますっ！
