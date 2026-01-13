日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3520（+132.0　+3.90%）
ホンダ　1629（+57　+3.63%）
三菱ＵＦＪ　2727（+85　+3.22%）
みずほＦＧ　6358（+163　+2.63%）
三井住友ＦＧ　5359（+106　+2.02%）
東京海上　6181（+226　+3.80%）
ＮＴＴ　162（+2.9　+1.82%）
ＫＤＤＩ　2731（+51　+1.90%）
ソフトバンク　217（+2.5　+1.17%）
伊藤忠　2106（+101　+5.04%）
三菱商　3955（+173　+4.57%）
三井物　5007（+208　+4.33%）
武田　5143（+63　+1.24%）
第一三共　3647（+105　+2.96%）
信越化　5314（+200　+3.91%）
日立　5498（+363　+7.07%）
ソニーＧ　3982（+106　+2.73%）
三菱電　4980（+245　+5.17%）
ダイキン　19865（+535　+2.77%）
三菱重　4550（+283　+6.63%）
村田製　3321（+127　+3.98%）
東エレク　40587（+2677　+7.06%）
ＨＯＹＡ　26017（+1027　+4.11%）
ＪＴ　5877（+100　+1.73%）
セブン＆アイ　2312（+42　+1.85%）
ファストリ　65067（+2317　+3.69%）
リクルート　9687（+355　+3.80%）
任天堂　10388（+223　+2.19%）
ソフトバンクＧ　4493（+230　+5.40%）
キーエンス（普通株）　59312（+1642　+2.85%）