日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3520（+132.0 +3.90%）
ホンダ 1629（+57 +3.63%）
三菱ＵＦＪ 2727（+85 +3.22%）
みずほＦＧ 6358（+163 +2.63%）
三井住友ＦＧ 5359（+106 +2.02%）
東京海上 6181（+226 +3.80%）
ＮＴＴ 162（+2.9 +1.82%）
ＫＤＤＩ 2731（+51 +1.90%）
ソフトバンク 217（+2.5 +1.17%）
伊藤忠 2106（+101 +5.04%）
三菱商 3955（+173 +4.57%）
三井物 5007（+208 +4.33%）
武田 5143（+63 +1.24%）
第一三共 3647（+105 +2.96%）
信越化 5314（+200 +3.91%）
日立 5498（+363 +7.07%）
ソニーＧ 3982（+106 +2.73%）
三菱電 4980（+245 +5.17%）
ダイキン 19865（+535 +2.77%）
三菱重 4550（+283 +6.63%）
村田製 3321（+127 +3.98%）
東エレク 40587（+2677 +7.06%）
ＨＯＹＡ 26017（+1027 +4.11%）
ＪＴ 5877（+100 +1.73%）
セブン＆アイ 2312（+42 +1.85%）
ファストリ 65067（+2317 +3.69%）
リクルート 9687（+355 +3.80%）
任天堂 10388（+223 +2.19%）
ソフトバンクＧ 4493（+230 +5.40%）
キーエンス（普通株） 59312（+1642 +2.85%）
