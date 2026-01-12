1月9日、フリーアナウンサーの新井恵理那が、自身のInstagramを更新し、沖縄を訪れた際のビキニ姿の写真を投稿した。2児の母になったが、スピード復帰の動きが見られるようで──。

新井は2023年4月に一般男性と結婚し、同年10月に長男、2025年4月に長女の出産を発表。今回、家族で沖縄旅行に訪れたことを報告し、《ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃いになるなら…と着ちゃいました！》とつづり、水着姿の写真を公開した。

「娘を抱っこした新井さんは、親子でお揃いの白色に柄の入った水着を着ていました。ほかにも、新井さんがイルカの鼻先をタッチしたり、沖縄の伝統的な衣装をまとったりと、家族と一緒の楽しそうな写真が添えられていました」（スポーツ紙記者）

肩と足が露わになった新井の “ビキニショット” に関して、Instagramのコメント欄では、《大人の色気でとる》《新井さんスタイルが良くてめちゃくちゃ素敵ですね》など、称賛する声が見受けられる。産後も変わらないスタイルが注目を集めたようだ。

新井は朝の情報番組『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）や『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）、バラエティ番組『所さんお届けモノです！』（TBS系）などに出演。2019年には、上半期テレビ出演本数で女性1位になり、「日本一忙しいキャスター」と称された。ただ、近年は変化に見舞われたようだ。

「2人の子どもを妊娠・出産したこともあり、出演番組の卒業が続きました。2025年3月には、10年以上MCを務めたバラエティ番組『ナゼそこ？』（テレビ東京系）から卒業し、後任は加藤綾子さんが務めることが発表されました。

この発表後、新井さんは自身のInstagramで《お知らせさせていただく前に後任の方が発表されたので、もうご存じの方も多いかと思いますが》と、意味深な文章を投稿し、SNSをざわつかせてしまいました。結局、テレビのレギュラーは0本になったのです」（芸能記者）

2025年は、4月に長女の出産を発表し、7月に仕事復帰を報告するなど、慌ただしい1年になった。

「11月から、ラジオ番組『新井恵理那 Leader’s NEXT』（ニッポン放送）のパーソナリティを務めています。新興企業や大企業発の社内ベンチャーのビジネスマンを招き、新井さんがインタビューする内容です。

また、12月には木村拓哉さんのYouTubeに出演し、2人で弓道をする様子が反響を呼びました。子育てをしながら、スピード復帰しているようです」（同）

今度は、“日本一忙しいママキャスター”になるか。