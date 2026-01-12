平均年収1000万円超えで

1位となったのは？

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025【大阪除く近畿地方】」を作成した。

対象は、大阪府を除く近畿地方（京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀の1府4県）に本社を置く、単体の従業員数が100人以上の上場企業とした。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。

大都市の大阪を除いても、近畿地方には任天堂や島津製作所（いずれも京都府）、神戸製鋼所（兵庫県）など、さまざまな有名メーカーの本拠地がある。老舗企業は何位にランクインしたのか。

早速、ランキングを確認していこう。

1位となったのはSCREENホールディングス（HD）で、平均年収は1062.5万円だった。今回のランキングで唯一、年収1000万円超えとなった。

半導体や液晶製造装置、印刷関連機器などを製造する企業グループの持ち株会社で、本社は京都府京都市にある。

25年3月期の業績は、売上高6253億円（前期比23.8％増）、営業利益1357億円（同44.1％増）、純利益995億円（同40.9％増）だった。AI半導体の需要が高まっていることなどの追い風を受け、売り上げ、利益ともに2ケタ増となった。

2位はスポーツ用品メーカーのアシックスで、平均年収は998.1万円だった。本社は兵庫県神戸市にある。

今回のランキングで対象となった24年12月期の業績は、売上高6785億円（前期比18.9％増）、営業利益1001億円（同84.7％増）、純利益638億円（同80.9％増）で、いずれも過去最高の実績となった。前期比8割超の大幅増益だ。

ランニングシューズなどのパフォーマンスランニングの領域に加え、スポーツスタイル、オニツカタイガーの領域も伸び、大幅増益に貢献した。アシックスは海外売り上げの比率が高く、約8割を占めている（24年12月期の業績ベース）。

