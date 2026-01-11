「8時間寝ないとダメ」は大きな誤解！精神科医が教える「自分に合った睡眠時間」の見つけ方

「健康のためには、8時間寝ないといけない」。そう思い込んでいないだろうか？ 著書『体力がない人の仕事の戦略』を上梓した精神科医の和田秀樹氏によれば、「適正な睡眠時間」には個人差があり、5時間で十分な人もいれば、8時間でも足りない人もいるという。では、あなたにとって最適な睡眠時間は……。その見つけ方を和田氏が教える。

多忙なビジネスパーソンであれば、十分な睡眠が取れないことが多く、日によって睡眠が不規則になることが少なくありません。

私のところにも、睡眠に関する相談に来られる方がたくさんいます。

主な相談内容は、次のようなものです。

・「熟眠障害」……眠りが浅く、寝ても疲れが取れない

・「中途覚醒」……夜中に何度も目を覚ます

・「入眠困難」……寝つきが悪い

・「早期覚醒」……予定した起床時刻より2時間以上も早く目覚める

厚生労働省の『国民健康・栄養調査報告』（2023年）によると、20歳以上の男女の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満の割合が最も高く、1日の睡眠時間が6時間未満という人も、男性38.5％、女性43.6％と少なくありません。

多くの人が、「自分にとって、どのくらいの睡眠時間が適正なのか？」ということを気にしていますが、適正な睡眠時間には個人差があり、その日の体調や気候によっても変わります。

10時間を超える「ロングスリープ」が適正な人もいれば、3〜4時間程度の「ショートスリープ」で十分な人もいるため、適正値が存在しないのです。

参考までに、歴史上の偉人たちの睡眠時間を調べてみると、極端に個人差があることが一目瞭然となります。

・アルベルト・アインシュタイン（物理学者）……1日10時間の睡眠と昼寝

・レオナルド・ダ・ヴィンチ（科学者、発明家）……4時間ごとに15〜20分の睡眠

・ナポレオン・ボナパルト（フランス皇帝）……1日3時間の睡眠と数回の昼寝

・トーマス・エジソン（発明家）……1日4時間の睡眠と数回の昼寝

自分に適した睡眠時間を探してみる

適正な睡眠時間を知るためには、自分の体に聞いてみることが一番の方法です。

5時間睡眠の日と6時間睡眠の日では、どちらが翌日に調子がいいか？

7時間や8時間睡眠の翌日は、自分の体がどんなコンディションなのか？

さまざまな時間を試してみて、自分が最も調子がいいと感じるものが、自分に適した睡眠時間となります。

1日5時間程度しか睡眠が取れなくても、翌日の日中に眠くならず、調子が悪くなければ、何も心配することはありません。

もし眠くなったら、どこかで仮眠を取ればいいのです。

仮眠が取れなければ、早めに帰宅して、早い時間に寝てしまうことです。

睡眠に対するソリューションは単純明快ですから、日常の睡眠時間をあまり気にする必要はないのです。

