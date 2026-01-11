CHiCO with HoneyWorks、再始動ツアーを目前に「ラブホイッスル」リリックビデオ公開＆配信限定EPをリリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2023年に活動を一時休止し、2025年8月6日に再始動を発表したCHiCO with HoneyWorks。アニメタイアップシングル2作品の同時リリースや、TikTokバイラルチャート1位獲得、さらに年末の「COUNTDOWN JAPAN 25/26」では12月28日・COSMO STAGEのトリを超満員で務めるなど、2025年を通して大きな話題を集めてきたが、いよいよ、2026年1月11日（日）より東名阪のZeppを巡る再始動後初の全国ツアーがスタートした。

ツアー開催を目前に控え、CHiCO with HoneyWorksのライブ定番楽曲「ラブホイッスル」のリリックビデオが公開された。「ラブホイッスル」は2018年にリリースされ、キャッチーなメロディと観客が“ホイッスルを吹く”参加型パフォーマンスで、長年ライブを盛り上げてきた代表曲のひとつ。今回公開されたリリックビデオでは、楽曲が持つ楽しさや高揚感をよりダイレクトに体感できる映像作品に仕上がっている。

さらに、リリックビデオ公開に先駆けて、配信限定EP「ラブホイッスル Special Edition」もリリースされた。本作には、「ラブホイッスル」と、2025年に発表された続編楽曲「ラブホイッスル Alert！」の2曲に加え、再始動のタイミングで公開されたスタジオライブ音源を収録。ライブさながらの臨場感と熱量をそのままパッケージした内容となっており、ツアー前にぜひ聴き込んでおきたい一作だ。リリックビデオと配信EPを通して、ライブへとつながる楽曲の魅力を改めて提示する本作。CHiCO with HoneyWorksの“今”の熱量を感じられる作品として、ぜひ注目してほしい。

●配信情報

ラブホイッスル Special edition

1. ラブホイッスル

2. ラブホイッスル Alert！

3. color (2025.08.06 Premium Studio Live)

4. プライド革命 (2025.08.06 Premium Studio Live)

5. 世界は恋に落ちている (2025.08.06 Premium Studio Live)

6. 乙女どもよ。 (2025.08.06 Premium Studio Live)

7. くすぐったい。 (2025.08.06 Premium Studio Live)

8. 決戦スピリット (2025.08.29 Premium Studio Live)

9. 戦場の華 (2025.08.29 Premium Studio Live)

10. 世界は恋に落ちている -Acoustic ver- (2025.08.29 Premium Studio Live)

配信リンクはこちら

https://cwhw.lnk.to/LoveWhistle_SE

●ライブ情報

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026 『HELLO!!』

1月11日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

1月12日(月・祝) 愛知・Zepp Nagoya

1月18日(日) 東京・Zepp DiverCity

※全会場ソールドアウト！

ライブの詳細はこちらから

https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=54239&artist=cwhw

＜CHiCO with HoneyWorks（読み：ちこ うぃず はにーわーくす）プロフィール＞

ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ！」オーディションにてグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。

2023年4月8日のZeppツアーファイナルをもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表し、同年7月にCHiCOのソロプロジェクトを始動。国内外のクリエイター・コンポーザー・アーティストとの楽曲制作を展開している。今まではライブでしか見られなかったビジュアルを公開し、作詞にも積極的に参加するなど、新たな表現に挑戦しながら等身大の想いや気持ちを歌うソロシンガーとして活動の幅を広げた。

2025年8月よりCHiCO with HoneyWorksの活動を再開。2026年1月にはおよそ3年振りとなるワンマンライブツアーを予定している。

