65作目となる大河ドラマの舞台は、各地で有力な武将が群雄割拠した戦国時代のど真ん中! 秀吉（池松壮亮）の弟・秀長（仲野太賀）を主人公に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を、ダイナミックに描いていく。

【写真】「濃いキャラぞろい！」これを見れば丸わかり『豊臣兄弟！』人物相関図

相関図＆先取りストーリーでバッチリ予習＆復習

物語は、小一郎（のちの秀長）の生まれ故郷、尾張中村から始まる。貧しい農家に生まれた小一郎は、田畑を耕す暮らしに満足しながら、日々過ごしていた。ある日、音信不通だった藤吉郎（のちの秀吉）が8年ぶりに村に帰ってきた。若き戦国武将の信長（小栗旬）に仕官し出世を目論んでおり、小一郎に自分の家来になってほしいというのだ。

その後、藤吉郎とともに城下町の清須に出てきた小一郎は、のちに主君となる信長と運命的な出会いを果たし……。

池松や小栗以外にも、徳川家康役の松下洸平や秀吉の正妻となる寧々役に浜辺美波、信長の妹の市役に宮粼あおいなど、仲野を取り巻く共演陣には、実力派の俳優たちがずらり。波瀾万丈の物語をさらに盛り上げていく。

「長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」といわれ、天下一の補佐役と称された秀長は、秀吉とともにどう、のし上がっていったのか。夢と希望の下剋上サクセスストーリーは必見!

これで予習 先出しストーリー!

第2話（1月11日放送）

清須から故郷に戻った小一郎は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。気持ちとは裏腹に喜ぶふりの小一郎に、直は寂しげな表情を。いよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿を現す。一方、清須では、尾張統一を目指す信長が岩倉城攻めを決行。居残りを命じられた藤吉郎は、信長の妹・市（宮粼あおい）から呼び出しを受け……。

第3話（1月18日放送）

故郷の中村をあとにした小一郎、藤吉郎、直は清須にやってくる。織田家の家臣・浅野長勝（宮川一朗太）のもとに挨拶に訪れるが、藤吉郎の推薦で直は、長勝の娘の寧々（浜辺美波）の侍女になることに。兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。

第4話（1月25日放送）

ついに信長が出陣を決め、小一郎と藤吉郎は、対立する今川軍の前線基地である善照寺砦へ向かう。兄弟にとって初めての大いくさが始まるが、小一郎たちの真の狙いは、かつて父の命を奪った城戸小左衛門（加治将樹）を討つことだった。やがて信長は、集まった兵たちを前に檄を飛ばし、決戦の地である桶狭間へ。激闘が繰り広げられる中、小一郎と藤吉郎の前に、城戸を討つ千載一遇のチャンスが訪れ……。