Àï¹ñÂçÌ¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄï¤È¤Ï°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¼ÙËâ¤ÊÂ¸ºß¡Ä¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤¼Ë­¿Ã½¨µÈ¤ÏÄï¡¦½¨Ä¹¤ò½ÅÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÒË­¿Ã·»Äï¡Ó

2026Ç¯1·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£ËÜºî¤Ï·»¤ÎË¿Ã½¨µÈ¤ò±¢¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤¿Äï¡¦½¨Ä¹¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¡£½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£·»¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤ò¤¤¤Á¤º¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡ÖÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡×½¨Ä¹¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿Íµ¤ÅìÂç¶µ¼ø¡¦ËÜ¶¿ÏÂ¿Í»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ï½¨µÈ¤Î·ì±ï¼Ô¤À¡ª¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤ËË¿Ã½¨µÈ¤¬¤·¤¿¶Ã¤¤ÎÂÐ±þ
½ñÀÒ¡ØË¿Ã¤Î·»Äï¡¡½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨Ä¹¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢½¨Ä¹¤Î¿ÍÊªÁü¤òÄÉ¤¦¡£
¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤¿¤Á
½¨µÈ¤ÏÇÀÌ±¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤Î²È¿Ã¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¦¤ÈÈà¤Ë¤Ï°ìÌç¤È¤«¿ÆÎà½°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÌ¾¤Ë¤Ï²È¿Ã¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÌç½°¤ä¿ÆÎà½°¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤â¤Þ¤¿¡Ö²È¡×¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¸»ÍêÄ«¡Ê1147Ç¯～1199Ç¯¡Ë¤â¡¢¸»»á°ìÌç¤ò¡Ö°ì±þ¤Ï¡×Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¸æ²È¿Í¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¡£¤½¤Î°ìÌç¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ³Ê¾å¤Ê¤Î¤ÏÂÍø¡£º´ÃÝ¤âÍÎÏ¤Ê¸»»á°ìÌç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍêÄ«¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ê¤¬Íî¤Á¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âÉðÅÄ¤ä¾®³Þ¸¶¤Ê¤É¸»»á¤Î²È¤¬¤¢¤ê¡¢ÍêÄ«¤Ï¤½¤ì¤é¤Î²È¤ò°ìÌç¤È¤·¤ÆÍ¥¶ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ³ùÁÒËëÉÜ¤òÃá½øÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃá½ø¤Ïµ·¼°¤ÎºÝ¤ÎÀÊ¼¡¤Ë¤â¤¤Ã¤Á¤êÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÍø¾·³²È¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤â¡¢¿¥ÅÄ¤Î°ìÌç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤½¤Î°ìÃÊ²¼¤Ë¿ÆÎà¤Î²È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢°ìÌç½°¤¬¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¿ÆÎà½°¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀªÎÏ¤òÃá½øÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Àá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°²¼¤ÎÄï¤È¤·¤Æ¿®¾¡¡Ê?～1558Ç¯?¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ¾Á°¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¿®¾¡¡×¤¬°ìÈÖÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿®¾¡¤Ï¼ÆÅÄ¾¡²È¤Ê¤É¤ËÃ´¤¬¤ì¤ÆÈ¿´ú¤òËÝ¤·¡¢²ÈÆÄÁè¤¤¤òµ¯¤³¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¿®Ä¹¤Ë»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¿®¾¡¤ÎÂ©»Ò¡¢¿®À¡¡Ê?～1582Ç¯¡Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥½¨¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¿®Ä¹¤Ï±ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤Î¿ÍÊª¤ò¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿®Ä¹¤Ï¿®À¡¤Ë¤Ï¿¥ÅÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÄÅÅÄ¤È¤¤¤¦À«¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÌ¾¾è¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿®Ä¹¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¤ÎÀ«¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ÂÄêÅª¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Ë¿¥ÅÄ¤ò»Ù¤¨¤ë²È¤È¤·¤Æ¿ÆÎà¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãá½øºî¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÁÀî²È¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÁÀî¤È¤¤¤¦À«¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸æ»°²È¤À¤±¡£¤½¤Î²¼¤Ë¾¾Ê¿¤È¤¤¤¦¿ÆÎà½°¤Î²È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸æ»°²È°Ê³°¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨²È¹¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¾¾Ê¿À«¤òÌ¾¾è¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±ÆÁÀî¤ÏÆÃÊÌ¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¾¾Ê¿¤òÌ¾¾è¤ë¿ÆÎà½°¤¬¤¤¤ÆÆÁÀî¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÃá½øÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄÅÅÄ¿®À¡¤ÏÌÀÃÒ¸÷½¨¡Ê1528Ç¯～1582Ç¯¡Ë¤ÎÌ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸÷½¨¤¬¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿®À¡¤Ï¸÷½¨¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤ÆÃ°±©Ä¹½¨¤¿¤Á¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ì¡×¤òÈÝÄê¤¹¤ë½¨µÈ
¤¤¤Ã¤Ý¤¦½¨µÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸µ¤«¤é¤Î²È¿ÃÃÄ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÌç¤È¤Ê¤ë¿ÆÎà¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éË¿Ã²È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·ì±ï¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿ÆÎà¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½¨µÈ¤Ï¡¢¤½¤Î½¨Ä¹¤ò¤É¤¦½è¶ø¤·¤¿¤«¡£¡Ö·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄï¤Ê¤Î¤À¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¨µÈ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡Ö·ì±ï¡×¤òÀäÂÐÅª¤Ë½Å»ë¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀë¶µ»Õ¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¡Ê1532Ç¯～1597Ç¯¡Ë¤¬¥íー¥Þ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢½¨µÈ¤¬Å·²¼¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÅ·°ìË·¤¬¸½¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·°ìË·¤È¤Ï¡¢º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÆÁÀîµÈ½¡¡Ê1684Ç¯～1751Ç¯¡Ë¤Î»þÂå¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¾·³¤Î±£¤·»Ò¤ò¼«¾Î¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
µÈ½¡¤Ï¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¾·³¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬°Î¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¼«Í³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢Ì©¤«¤Ë»Ò¤É¤â¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ÎµÈ½¡¤¬¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎµÈ½¡¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¾·³¤Î¸æÍî°ý¤Ç¤¢¤ë¡×¡£¤½¤¦¾Î¤·¤¿Å·°ìË·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅ·°ìË·»ö·ï¤Ï¡¢Âç²¬±ÛÁ°¼é¡Ê1677Ç¯～1752Ç¯¡Ë¤¬¸«»ö¤Ë¡Öµ¶Êª¤À¡×¤ÈºÛ¤¡¢½èÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤âÂç²¬±ÛÁ°¼é¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¨µÈ¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÏÃ¤È»÷¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂçÀ¯½ê¤Î»Ò¶¡¤Ç¡¢½¨µÈÍÍ¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¯½ê¤Ï½¨µÈ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£½¨µÈ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¼ã¤¤ÃË¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ÂçÀ¯½ê¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç±Ú¸«¡Ê¤¨¤Ã¤±¤ó¡Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë´é¤ò°ï¤é¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç½¨µÈ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï»ö¼Â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»Ò¤À¡×¤ÈÄ¾´Ñ¤·¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
½¨µÈ¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤È¤¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÑÉã¤ÎÃÝ°¤Ìï¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂçÀ¯½ê¡¢Åö»þ¤ÎÃç¤µ¤ó¤ÏÃÝ°¤Ìï¤È»àÊÌ¤«À¸ÊÌ¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
Åö»þ¡¢½÷À¤Ï¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤º¡¢Íê¤ëÃ¶Æá¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÝ°¤Ìï¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Á¤ËÂ¾¤ÎÃËÀ¤Î¤â¤È¤Ë²Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¬¡¢º£²óÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¤¿ÃË¡£
¤½¤ì¤Ç½¨µÈ¤¬¡¢¡Ö²¶¤Î·ì¤òÊ¬¤«¤Á»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃË¤ò½Å¤¯ÍÑ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Â¦¶á¤¯¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£½¨µÈ¤ÏÃË¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¼ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï½ñ¤Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â½¨µÈ¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¤Þ¤À²¶¤ÎÄï¤äËå¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈøÄ¥¤ÎÃæÂ¼¡¢Èà¤Î¸Î¶¿¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¤É¤¦¤âÃç¤µ¤ó¤¬»º¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë»ÐËå¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
¤½¤ì¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤Þ¤¹¡£»ÐËå¤ÏÇÀÌ±¤È¤·¤ÆÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö½ÐÀ¤¤·¤¿¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤âÉÏ¤·¤¤¶¶ø¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ë´î¤ó¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Êá¤Þ¤Ã¤Æ¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Îµ½Ò¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ç¤¢¤ë¤«¸¡Æ¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤·¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼¨º¶Åª¤Ç¤¹¡£½¨µÈ¤Ë¤Ï¡Ö·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¸¢ÎÏ¼Ô¤Î·ì±ïÌäÂê
¼ÂºÝÌäÂê¡¢¼Â¤Ï·ì±ï¼Ô¡¢ÆÃ¤ËÄï¤ÏÂçÌ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÈó¾ï¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Äï¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸ß´¹ÉÊ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¡¢Éð»Î¤Î¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢Äï¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¹¤´¤¯·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ùÁÒ¤ÎÀÎ¡¢¸»ÍêÄ«¤ÏµÁ·Ð¡Ê1159Ç¯～1189Ç¯¡Ë¤äÈÏÍê¡Ê?～1193Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÄï¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁ·Ð¤äÈÏÍê¤Ï°ÛÊìÄï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÍøÂº»á¡Ê1305Ç¯～1358Ç¯¡Ë¤ÏÆ±ÊìÄï¤ÎÄ¾µÁ¡Ê1306Ç¯～1352Ç¯¡Ë¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤âÄï¤Î¿®¾¡¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤ÏÉã¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÄï¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àï¹ñÂçÌ¾¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÓÍø¸µ½¢¡Ê1497Ç¯～1571Ç¯¡Ë¤ä°ËÃ£À¯½¡¡Ê1567Ç¯～1636Ç¯¡Ë¡¢ÂçÍ§½¡ÎÛ¡Ê1530Ç¯～1587Ç¯¡Ë¤¬Äï¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äï¤ÏÂçÌ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤Ï°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç°ìÈÖ¼ÙËâ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é»¦¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÌ¾¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Äï¤Ï´í¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤ª²ÈÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤Á¤ó¤È»¦¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç°ì¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤íÄï¤ÈÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Äï¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤À¤±¤Î´ïÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉðÅÄ¿®¸¼¡Ê1521Ç¯～1573Ç¯¡Ë¤È¡¢·»Äï¤Î·ëÂ«¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÅçÄÅµÁµ×¡Ê1533Ç¯～1611Ç¯¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤ÆË¿Ã½¨µÈ¡£Äï¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¼Â¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤à¤·¤íÄï¤¬¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¤ì¤ÐÎ©¤Æ¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤½¨µÈ
¤À¤«¤é½¨Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÄï¤À¤Ã¤¿¤«¤éÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ½¨µÈ¤Î±¦ÏÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½¨µÈ¤Ï¡¢·ì±ï¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½Å¤¯ÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥½¨¤Ç¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£½¨Ä¹¤ÏÁêÅö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç½¨µÈ¤ÎÊäº´Ìò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½¨µÈ¤ÏÄï¤Î½¨Ä¹¤Ï»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ù¤Ë¤¢¤¿¤ëË¿Ã½¨¼¡¡Ê1568Ç¯～1595Ç¯¡Ë¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤ËÄê¤á¤¿½¨¼¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î°ìÂ²¤Þ¤Ç³§»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Â»Ò¤Î½¨Íê¡Ê1593Ç¯～1615Ç¯¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë½¨¼¡¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½¨Íê¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢½¨¼¡°ìÂ²¤ò³§»¦¤·¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÌðÉô·òÂÀÏº¶µ¼ø¤Ï¡Ö½¨µÈ¤Ï½¨¼¡¤ò¿Ê¤ó¤Ç½è·º¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö»þ¡¢Ë¿Ã¤Î·ì¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤è¤ê¤â¹â²Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤À¤«¤é½¨¼¡¤ò»¦¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Îµ¤·¤¿°ì·ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀâ¤ÏÅª³°¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢À¤³¦»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ·ì±ï¼Ô¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ïー¥ì¥à¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥é¥Ö¤Î²¦ÍÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢²¦»Ò¤¬²¿½½¿Í¤È¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¦ÍÍ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î²¦»Ò¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¼¡¤Î²¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»Ä¤ê¤Î·»Äï¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼«Æ°Åª¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¾Íè¤Î²Òº¬¤òÃÇ¤Ä¤¿¤á¡¢²¦Â²¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤â¤È¤Ë»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê½¨Íê¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¨¼¡¤¿¤Á¤Ï»¦¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸½Âå¤Î²æ¡¹¤Î¾ï¼±Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡ÖË¿Ã¤Î·ì¤ÏÅö»þ¡¢µ®½Å¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ï»¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸«¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·½¨¼¡¤Î¾ì¹ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤Ç¡¢Ì¿¤òÃ¥¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Äï¤Î¿®¾¡¤Ï»¦¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤Î¿®À¡¤ÏÀ¸¤«¤·¤Æ¿¥ÅÄ¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÌç¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¨µÈ¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ï¡ÖË¿Ã°ìÌç¡×¤È¤¤¤¦°ìÂ²¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£½¨¼¡¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»¦¤µ¤º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¿Ã°ìÌç¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±©¼Æ°ìÌç¤Î¤è¤¦¤ÊÀªÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤ëÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÈà¤é¤¬¾Íè¡¢½¨Íê¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê½¨µÈ¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÉð²È¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØË¿Ã¤Î·»Äï¡¡½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨Ä¹¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð¿·½ñ¡Ë
ËÜ¶¿ÏÂ¿Í
2025/10/28
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
200¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4309631943
ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ç¿®Ä¹¤¬Æ¤¤¿¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢´ñÀ×¤Î¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ß¤»¤¿½¨µÈ¡£
Èà¤Ï¤Ê¤¼¡¢Å·²¼¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«――?
¤½¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ë¡¢Äï¡¦½¨Ä¹¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï――?
À¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¡¢²Ú¡¹¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿»×¹ÍË¡¡¢½¨µÈ¤ÎÈó¾ï¼±¤Ö¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¤Î¼êÏÓ¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä
ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢Å·²¼¤ò³Í¤Ã¤¿·»Äï¤Î¼ÂÁü¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ÎËÜ¼Á¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
¡ÚÂè°ì¾Ï ½¨µÈ¤Î²¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÉð¾¤È°ã¤¦¤Î¤«¡Û
¼ã¤½¨µÈ¤ÎÊüÏ²»þÂå/ÉÔÌÀ¤Î¿Í¡¢½¨µÈ/¡Ö²È¡×¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤½¨µÈ/Éð»Î¤Î¸¶Íý¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤½¨µÈ/¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë½¨µÈ/°Û¼¡¸µ¤Î¿ÍºàÉ¾²Á/¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤½¨µÈ/¡Ö·ì¡×¤È¡Ö²È¡×¤ÏÊÌ¡Ä¡Ä
¡ÚÂèÆó¾Ï Àï¤¦½¨µÈ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Û
ËÏËó°ìÌë¾ë¤ÎÅÁÀâ/ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ÏËÜÅö¤ËÌ¾·³»Õ?/¶á¹¾Ä¹ÉÍ»þÂå¤ÎÂç¼ºÇÔ/¿®Ä¹¤¬ÊÑ¤¨¤¿¡ÖÀïÁè¡×¤Î°Õ¼±/Àï¤¦¤Î¤â¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë/¡ÖÊ¼ãë¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¯½¨µÈ¤ÎÀï½Ñ/¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿?/·³Ââ°ÜÆ°¤ÎÌ¾¼ê¡¢½¨µÈ/½¨µÈ¤ÎÈó¾ï¼±¤¬¡¢¸÷½¨¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹/½¨µÈ¤ÎÀï½Ñ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ë²È¹¯/¤Ê¤¼½¨µÈ¤ÏÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä
¡ÚÂè»°¾Ï Å·²¼¿Í with ½¨Ä¹¡Û
½¨Ä¹¡¢Îò»Ë¤ËÅÐ¾ì/Àï¹ñ¤Î¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÅÚÃÏ´¶³Ð/Åö»þ¤ÎÉ´ËüÀÐ¤ÏÉ´ËüÀÐ¤â¤Ê¤¤!? /¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¡ÖÎÎÍ¡×¤ÎÛ£Ëæ¤µ/ËÜÇ½»û¤«¤éÅ·²¼¿Í¤Ø¡£½¨Ä¹¤ÎÂç¸ùÀÓ/·»¤ò»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¤ÎÇ½ÎÏ/Æñ¼£¤Î¹ñ¤ò¸«»ö¤ËÅý¼£/¹ÔÀ¯¡¢ÆâÀ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á/½¨Ä¹¤Î·ò¹¯°²½¤ÈÍÇÏ²¹Àô/²È¹¯¾åÍì¡£³°¸òÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½¨Ä¹/½¨Ä¹¤Ï¤ª¶â¤Ë±ø¤¤?/ÂçÏÂÂçÇ¼¸À²È¤Î½ªßá¡Ä¡Ä
¡ÚÂè»Í¾Ï Ë¿ÃÀ¯¸¢¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Û
½¨µÈ¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ë?/·»Äï¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤¿¤á¤Î¾ò·ï/½¨µÈ¤ÏÅ°Æ¬Å°Èø¡¢·³»ö¤Î¿Í/½¨µÈ²È¿ÃÃÄ¤ÎÊó½·/²È¹¯¤Î²È¿ÃÃÄ¤Ï¸ÅÅµÅª/²È¹¯¤Ë¤â¤¤¤¿»°À®¥¿¥¤¥×/¡Ö²È¡×¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤½¨µÈ/Å·²¼¿Í without ½¨Ä¹/µþÅÔ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¡¢½¨µÈ/Å·²¼ÉÛÉð¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤/ÂçÎ¦¿Ê½Ð¤Î¿¿¼Â¡Ä¡Ä